Der im Auto lebende Fontana-Ersatzlehrer erhält vom Alumnus einen Scheck über 27.000 US-Dollar

Jose Villarruel ist seit 2013 Ersatzlehrer bei Fontana – im selben Jahr, in dem er in seinem Auto lebte – und als die Pandemie ausbrach, wurden seine Stunden verkürzt. Aber am Donnerstag gab ihm ein ehemaliger Student einen Scheck über 27.000 Dollar.

– – Ein besonderes Geburtstagsgeschenk, von dem Sie jetzt erzählen können. Ein unglücklicher Lehrer erhielt eine helfende Hand von einem ehemaligen Schüler und einigen Fremden. Der 77-jährige Lehrer lebt seit Jahren aus seinem Auto.

– – Und die Pandemie hat es ihm noch schwerer gemacht. Die KCAL 9 Inland Empire Reporterin Nicole Comstock zeigt uns die große Überraschung der Ausländer.

NICOLE COMSTOCK: Als Jose Villarruel 1997 die Tür seines Ford Thunderbird LX öffnet, muss er sehr, sehr vorsichtig sein, um sie nicht zu schieben.

JOSE VILLARRUEL: Ich möchte sicherstellen, dass die Batterie gut ist.

NICOLE COMSTOCK: Er verwendet dieses Gerät, um die Batterie zu testen, da er sich auf die Elektrik des Autos verlässt, um seinen Laptop mit Strom zu versorgen. Herr V, wie er liebevoll genannt wird, ist ein Ersatzlehrer und Tutor, und er hat lange Zeit in diesem Auto in Fontana gelebt.

JOSE VILLARRUEL: Ungefähr acht Jahre, denke ich. Seit ich 2013 in der Nachbarschaft arbeite.

NICOLE COMSTOCK: Da er ein Ersatz ist, wurden seine Stunden zu Beginn der Pandemie vollständig gekürzt und wie viele andere Einwanderer hat er viel geopfert, um seine Familie zu ernähren.

JOSE VILLARRUEL: Ich konnte meine Familie und meine Großfamilie in Mexiko nicht ernähren und hier gleichzeitig eine Wohnung mit dem Einkommen mieten, das ich haben kann. Darum.

NICOLE COMSTOCK: Deshalb lebt er hier.

– – Wie jeden Tag ging ich gegen 5 Uhr morgens zur Arbeit, sah ihn in seinem Lastwagen vorbeifahren, und ich hatte einfach das Bedürfnis, etwas zu tun.

NICOLE COMSTOCK: Also hat Mr. Vs ehemaliger Student Steven Nava etwas dagegen unternommen. Er hat ein Spendenkonto erstellt und es in den sozialen Medien geteilt.

STEVEN NAVA: Das Ziel war es, ungefähr 5.000 US-Dollar zu verdienen, und jetzt sind wir da, etwa sechsmal so viel wie wir verdient haben.

NICOLE COMSTOCK: Und heute anlässlich seines 77. Geburtstages mit der Serenade seiner ehemaligen Schüler,

NICOLE COMSTOCK: Steven gab Mr. V einen Scheck über 27.000 Dollar.

JOSE VILLARRUEL: Ich war immer noch nicht in der Lage, die ganze Erfahrung zu verdauen. Es ist außergewöhnlich. Völlig unerwartet.

NICOLE COMSTOCK: Aber Stevens sagt, es sei eine Ehre gewesen …

STEVEN NAVA: Wir schätzen diese Lehrer nicht genug und das sollten wir tun.

NICOLE COMSTOCK: – um dem Mann zu helfen, der so viele Studenten mitgeprägt hat.

STEVEN NAVA: Wir meinen alles Gute zum Geburtstag, Mann.

JOSE VILLARRUEL: Danke Danke.

– – Freut mich, ihn wiederzusehen.

– – Nun, Sie hatten einen großen Einfluss auf sie, und das ist sicher

JOSE VILLARRUEL: Ich hatte keine Ahnung.

NICOLE COMSTOCK: Bericht in Fontana, Nicole Comstock, KCAL 9 Nachrichten.