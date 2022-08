Der frühere Interimstrainer von Manchester United, Ralf Rangnick, macht erstaunliche Enthüllungen über die Probleme des Vereins

Der Interimstrainer von Manchester United, Ralf Rangnick, der von letztem Dezember bis Mai dieses Jahres an der Spitze stand, hat eine schockierende Enthüllung über die Probleme des Vereins gemacht. United durchlebt eine schwierige Zeit, die wie eine nie endende Angelegenheit erscheint. Der Verein hat seit 2017 noch kein Besteck gekostet, und seit seinem letzten Triumph in der Premier League ist fast ein Jahrzehnt vergangen.

Die Hoffnung wurde im Verein wiederhergestellt, nachdem Ole Gunnar Solskjaer den Verein in der Saison 2020/21 auf den zweiten Platz geführt hatte. Allerdings wurde auch er Mitte der Saison in der Saison 21/22 nach einem düsteren Start entlassen. Die Roten Teufel haben sich an „Pressemeister“ Ralf Rangnick als Interimschef gewandt, um ihre schwierige Saison zu retten. Nach dem Ende seiner Amtszeit als Manager im Sommer dieses Jahres wurde ihm auch eine Beraterposition beim Verein angeboten. Doch er weigerte sich und nahm stattdessen den Job für die österreichische Nationalmannschaft an.

Ralf Rangnick spricht über seine umstrittene Amtszeit im Old Trafford

Die Ernennung von Ralf Rangnick zu Old Trafford hat viele Augenbrauen hochgezogen, da sein hohes Pressingsystem als zu gut für dieses United-Team angepriesen wurde. Was folgte, war eine katastrophale Kampagne für die Devils, als sie unter Rangnick in 29 Spielen nur 11 Siege einfuhren und damit nur den sechsten Platz in der Liga belegten, 13 Punkte hinter Tottenham Vierter, der den ultimativen Platz in der Champions League gewann.

Der Österreicher beschuldigte seine Spieler, die nicht fit genug waren, um sein System auf dem Platz durchzusetzen. Rangnick sagte sogar, dass der Star des vergangenen Sommers, Cristiano Ronaldo, kein „Monster“ im Pressing sei und deshalb oft in der Startelf fehlen müsse. Der Portugiese drückte auch seine Unzufriedenheit darüber aus und die Berichte behaupteten sogar, dass er will, dass der Verein Rangnick die Entlassung erteilt.

Allerdings hat Rangnick nun in seinem jüngsten Interview beim Verein angeklopft. Auf die Frage, ob er aus seinen Niederlagen bei United „gelernt“ habe, sagte er zu Der Standard:

„Das glaube ich nicht. Als Trainer oder Sportdirektor geht es darum, Dinge entwickeln zu können und den Zufallsfaktor so gering wie möglich zu halten. Ob man eine Mannschaft in eine Richtung entwickelt, wo man Spielkontrolle und eine bestimmte Art von Spiel nutzt „Fußball viel mehr Chancen zu kreieren, als man dem Gegner zugesteht. Manchester United hätte dafür kein halbes Jahr gebraucht. Nach nur zwei Wochen war mir klar, wo ich stehen muss. Wir finden die Probleme und was es bringt nehmen, um sie zu beheben – aber die Frage ist, ob Sie die Fähigkeit haben, diese Dinge zu ändern

Auf die weitere Frage, ob er Ronaldo in seinem Kader wählen würde, wenn er Österreicher wäre, antwortete Rangnick unverblümt: „Er ist kein Österreicher.“

Es ist offensichtlich, dass der 64-Jährige immer noch unzufrieden damit ist, wie der Verein mit seiner Situation umgegangen ist. Rangnick hatte sogar weiter gesagt, dass United eine massive Überholung brauchte, bei der sie 13-14 neue Spieler verpflichten und gleichzeitig die Außenseiter aussortieren könnten. United hat es in diesem Sommer geschafft, Überschüsse zu beseitigen und Spieler wie Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata und Edinson Cavani freizulassen.

Im Verein herrschte jedoch ein Mangel an Startern, da der neue Trainer Erik ten Hag mit nur vier Neuverpflichtungen übergeben wurde. Darüber hinaus hat Cristiano Ronaldo beschlossen, Man United zu verlassen, um den Champions-League-Fußball zu verfolgen. Inmitten des Chaos hat Ten Hag bisher nur zwei Siege in vier Premier League-Spielen erzielt. Als nächstes treffen sie am 2. September auf Leicester City, da United noch nicht sicher ist, ob Ronaldo mit ihnen zum Duell reisen wird oder nicht.