Der arabisch-israelische Fußballstar Munas Dabbur hat wegen des israelischen Siegs heftig ausgebuht

Israels absoluter 5:2-Sieg über Österreich in der WM-Qualifikationskampagne im Sammy Ofer-Stadion in Haifa am Samstagabend wurde durch Buh-Rufe gegen den arabisch-israelischen Fußballspieler Munas Dabbur getrübt.

Der 29-jährige Dabbur erzielte das zweite von fünf Toren, als Israels Fußballnationalmannschaft einen ihrer wichtigsten Siege der letzten Jahre feierte, als sie anstrebte, zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufzusteigen.

Als am 8. Mai die Spannungen zwischen Arabern und Juden in gemischten Städten zunahmen und die Operation Wächter der Mauern Gestalt annahm, ging Dabbur auf Instagram, um seine Meinung zu äußern, und postete ein Bild der Al-Moschee wird sich den Tätern des Unrechts stellen.”

Nach dem umstrittenen Instagram-Post entschied sich der Stürmer, der für den deutschen Erstligisten Hoffenheim spielt, für eine Auszeit vom internationalen Fußball.

Im Juli verteidigte Munas’ Bruder Anas, der auch Fußballer ist, seinen Bruder, indem er sagte, er habe “nichts falsch gemacht”.

Dabbur wurde jedoch von Manager Willi Ruttensteiner zur WM-Qualifikation berufen, der ihn voll unterstützte. “Wir haben Spieler, die Fehler gemacht und die Umkleidekabine angesteckt haben”, sagte der österreichische Trainer. „Menschen auf der ganzen Welt machen Fehler.

Dabbur entschuldigte sich auf Anfrage des israelischen Fußballverbands (IFA) vor dem 4:0-Sieg gegen die Färöer am Mittwoch auch bei den Fans und seinen Teamkollegen. Trotz Ruttensteiners Unterstützung und Entschuldigung reichte dies nicht aus, um Sammy Ofer-Fans davon abzuhalten, Dabbur jedes Mal auszubuhen, wenn er den Ball berührte, auch wenn er ein Tor erzielte, vom Beginn des Spiels bis zu seinem Ersatz in der 71. Minute.

Fußball – WM – UEFA-Qualifikation – Gruppe F – Israel gegen Österreich – Sammy Ofer-Stadion, Haifa, Israel – 4. September 2021 Der Israeli Shon Weissman feiert mit seinen Teamkollegen sein viertes Tor. (Kredit: AMMAR AWAD / REUTERS)

“Als ich ankam, habe ich nicht zwischen jüdischen und muslimischen Spielern unterschieden”, sagte Trainer Willy Ruttensteiner im Interview nach dem Spiel. “Das nächste Mal wird es keine Buhrufe geben. Er ist professionell damit umgegangen, hat nicht reagiert und war sehr diszipliniert”, sagte er über Dabbur.

“Es war unangenehm, aber er hat es erwartet. Wir haben verstanden, dass es passieren würde, aber ich denke, wir als Team und insbesondere Munas haben es unglaublich gehandhabt”, sagte der Talisman und bessere israelische Torschütze aller Zeiten, Eran Zahavi, der hinzufügte zwei Tore zu seiner Gesamtsumme. letzter Nacht. “Dies ist ein Land im Konflikt, wir werden uns nie ganz verstehen können.”

Zahavi forderte die Fans dann auf, sich um die Nationalmannschaft zu vereinen.

Der Leiter der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, kommentierte auch den Missbrauch von Dabbur und sagte, es sei die IFA, die es verdient, ausgebuht zu werden, weil sie Dabbur um Entschuldigung bittet. “Heute Nacht ging es nicht um Israel oder Österreich, sondern um die Wahl von Rassismus oder Demokratie”, schrieb Odeh auf Twitter.

Derjenige, der Verachtungsschreie verdient, ist nicht Moanes Dabour, sondern der Fußballverband, der ihn gebeten hat, sich für seinen Protest gegen Ungerechtigkeit zu entschuldigen.

Die wichtige Entscheidung heute Abend fällt nicht zwischen Israel und Österreich, sondern zwischen Rassismus und Demokratie. Wir wünschen Moans und uns allen viel Glück. -Ayman Odeh (@AyOdeh) 4. September 2021

Nach den Doppelsiegen gegen die Färöer und Österreich und zur Halbzeit der Saison liegt Israel vor dem Spiel am Dienstag in Dänemark auf dem zweiten Platz in der Gruppe F.