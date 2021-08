Deine Ohren werden nicht glauben, was diese freiberufliche Frau tun kann

Cara Daniello von Freehold hat eines der verrücktesten Talente, die man sich vorstellen kann. Lou und ich luden sie zur Jersey Shore Morning Show ein und wir waren Souffle! Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand anderes tut, was sie kann! Die intellektuelle Kraft seines Talents sollte staunen.

Cara wurde im Alter von 3 Jahren vom Lesen besessen und liebte es, Wortspiele zu spielen, um ihr ganzes Leben lang ihren Verstand kreativ herauszufordern. Manchmal spielt sie sogar Wortspiele, um ihm nachts beim Einschlafen zu helfen. Dein Gehirn zu füttern ist der einzige Weg, es zu entspannen!

Was ist Caras unglaubliches Talent? Sie kann sagen und buchstabieren alle Wort in der Welt sofort … auf den Kopf gestellt (auf Englisch oder Spanisch)! Ich habe sie auf supercalifragilisticexpialidocious getestet, es ist ein 34-Buchstaben-Wort und sie hat bestanden. Hören Sie hier seine Magie:

Wie macht sie das? Würden wir das nicht alle gerne wissen – Cara inklusive! Cara sagt: “Ich denke, es passiert irgendwie, so lahme Erklärung, wie es sich anhört.” Als ich jünger war, habe ich mir das Wort wohl in meinem Kopf visualisiert und rückwärts gelesen, aber ehrlich gesagt passiert es so sofort, dass ich es nicht sicher sagen kann. Es könnte etwas mit meinem Gedächtnis zu tun haben. Cara scherzte, dass sie, obwohl sie mehrere Zertifikate hat, definitiv auch verrückt sein könnte. Wir finden sie einfach unverkennbar schlau, das liebt sie so sehr an ihrem Talent.

Ich mag es, dass dieses Talent oder diese Gabe, die ich habe, nenne es wie du willst, den Einsatz meiner Intelligenz fördert. Als Vertretung oder sogar als Vollzeitlehrer ist es mir so wichtig, meinen Schülern, die sich lächerlichen gesellschaftlichen Standards stellen, zu zeigen, dass sie sich nie für ihre Klugheit schämen müssen oder das Gefühl haben, ihren Glanz zu sichten zu versuchen sich einzufügen.

Cara sagt, dass ihr Talent einige Leute abschrecken kann und das ist in Ordnung – wen kennen Sie sonst noch, der sein Gehirn auf diese Weise benutzen kann? Aber wenn junge Erwachsene sehen, dass man klug und erfolgreich sein kann, ohne sich als Person zu verändern, ist das ein Sieg! Cara nutzt ihre Gabe, um Menschen zum Lachen und Lächeln zu bringen. Ich muss sagen, dass Cara neben all dem Hirnkram super lustig und unterhaltsam ist!

Cara Daniello beim Auftritt Bildnachweis: Cara Daniello

Cara genießt es auch, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und fördert Freundlichkeit und Respekt. „Man weiß nie, wie ein Lächeln oder ein Lachen den Tag eines Menschen verändern kann. Selbst wenn ich nicht in einer Show bin, versuche ich einfach, die Leute anzulächeln oder willkürlich freundlich zu sein. Es ist die kleinste und einfachste Sache der Welt und es ist kostenlos. Wohin Sie auch gehen, egal was, immer Ihre Sonne vergießen.

Wenn Sie Cara für eine Party buchen oder eine Veranstaltung organisieren möchten, senden Sie ihr eine E-Mail an [email protected] und Sie werden begeistert sein!

