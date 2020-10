“Deine Füße flackern weg”

Anne Haug war die erste Deutsche, die den berühmten Ironman in Hawaii gewann. In einem Interview erklärt sie, warum sie während des Trainings fünf Stunden lang auf eine Wand starrt und es manchmal schwierig ist, zu gewinnen.

Schrieb am 12. Oktober 2019 Anne Haug Geschichte. Sie war die erste, die Deutsch wurde Ironman– Weltmeister: nach 3.862 km geschwommen, 180.246 km gefahren und 42.195 km gelaufen. Leader Lucy Charles-Barclay war nach dem Radfahren acht Minuten vor ihr. Aber Anne Haug arbeitete sich Kilometer für Kilometer hoch und überholte schließlich die Engländer in einem Marathonkilometer 25.

t-online: Wenn Sie an die letzten Meter vor dem Ziel zurückdenken, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Fotoserie mit 21 Fotos

Anne Haug (37): Ich war erleichtert und überwältigt. Es gibt so viele Eindrücke, dass man sie nicht alle wahrnehmen kann. Dann werden all die Träume wahr, auf die Sie hingearbeitet haben. Das war wie das i-Tüpfelchen. Aber das Faszinierende am Ironman ist, dass es nicht wirklich wichtig ist, welche Position Sie haben. Das Ziel einfach zu erreichen ist so unglaublich befreiend und aufschlussreich, weil es nicht als selbstverständlich angesehen werden kann. Es ist eine lange Strecke und dort kann so viel passieren, dass man wirklich keine Fehler machen kann.

Hast du gedacht, du könntest das Rennen dazwischen gewinnen?

Ich versuche tatsächlich, so etwas zu vermeiden, weil ich weiß, dass Ironman wirklich ein Biest ist. Sie können sich gut fühlen und von einer Minute zur nächsten können Sie sich wirklich schlecht fühlen. 2018 fühlte ich mich bis zum 41. Kilometer sehr gut, aber auf dem letzten Kilometer dachte ich, ich würde ohnmächtig werden, ich würde es nie bis ins Ziel schaffen. Nur wenn Sie einsteigen Hawaii Wenn du das Ziel siehst, bist du vielleicht glücklich oder denkst, ok, jetzt habe ich es gepackt, aber bis dahin kann wirklich alles passieren.

Anne Haug auf einem Triathlon: mehr als 180 Kilometer auf der Autobahn. (Quelle: Frank Hau / Bildbilder)

Anne Haug hat in München Sportwissenschaft studiert. Der 37-Jährige startete erstmals auf der deutlich kürzeren olympischen Distanz und wurde 2013 mit dem Team Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio war sie jedoch nach dem Schwimmen bereits weit hinter der Konkurrenz zurück. 2017 wechselte sie daher auf die Ferne. Ein Jahr später wurde sie Dritte.

Ihre Konkurrentin Lucy Charles-Barclay war fünf Minuten schneller beim Schwimmen und drei Minuten schneller beim Radfahren. Schließlich hast du sie beim Laufen eingeholt und bist sechs Minuten vor ihr gelandet. Was war so inspirierend?

Da ich aus kurzer Entfernung komme, habe ich immer den Drang aufzuholen. Aber Sie sind im Ironman sehr schlecht beraten. Also dachte ich nur an mich selbst, versuchte meinen Rhythmus zu finden, mein Tempo zu finden. Holen Sie einfach heraus, was sich im Tank befindet, und selbst wenn ich Sie eingeholt habe, nicht zu glücklich zu sein, sondern nur konzentriert zu bleiben. Weil es nach 42,195 Kilometern vorbei ist und nicht vorher.

Lucy Charles-Barclay, Anne Haug und Sarah Crowley: Die Gewinner von 2019. (Quelle: Belga / Bildbilder)

Was hast du zu ihr gesagt, als du an ihr vorbeigegangen bist?

Ich sagte: “Gute Arbeit. Kämpfe weiter.” Mach weiter und mach es großartig. Insbesondere Lucy ist eigentlich die fairste Athletin unter uns, da sie im Rennen alles alleine macht. Sie schwimmt von vorne weg, sie fährt komplett von vorne weg. Hinten haben wir immer Leute, die sich orientieren. Sie ist jetzt zum dritten Mal Zweite in Hawaii und dann weißt du, dass du ihren Traum zerstörst, den sie verdient. Es ist nur schwer und deshalb zeigst du Respekt für dich.

In Hawaii gibt es einen Bereich namens “Natural Energy Lab”. Warum ist dieser Teil des Rennens so berüchtigt?

Das “Energielabor” ist der Teil, in dem es nicht nur heiß, sondern auch super heiß ist. Ich denke, 65 Grad wurden zehn Zoll über dem Boden gemessen und Ihre Füße werden wegbrennen. Dann gibt es einen kritischen Kilometerstand. Du gehst nach Kilometer 18 rein und nach Kilometer 25 rennst du wieder raus und viele bekommen hier einen Riss. Außerdem geht man erst lange bergab und muss dann natürlich wieder den ganzen Berg hinauf. Des Marathon Hawaii hat 800 Höhenmeter. Auf der Strecke ist es nur sehr windig, sehr heiß und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Es fühlt sich an, als wären Sie in einem Dampfbad und die ganze Zeit allein auf einer Autobahn.

Straße in Hawaii: Das kilometerlange Ödland ist eine Herausforderung für den Kopf. (Quelle: Anspruchsvoll / Bildbilder)

Wie bereiten Sie sich auf diese Bedingungen vor?

Es gibt Sportler, die tatsächlich in einer Sauna trainieren. Ich trainiere viel auf dem Rollentrainer und du schwitzt viel. Ich schließe die Fenster, brüte in meinem eigenen Saft und starre fünf Stunden lang auf die Wand im Keller. Für einen Ironman muss man auch das Leiden seines Kopfes trainieren.

Als die Triathlon-Rennen dieses Jahr und die Weltmeisterschaft in Hawaii abgesagt wurden, haben Sie Ihre Laufschuhe in die Enge getrieben?

Nein, das habe ich überhaupt nicht. Ich denke, alles ist auch eine Chance. Jetzt habe ich ein Jahr ohne diese extreme Belastung auf meinem Kopf. Dort können Sie Ihre Gehirnbatterien aufladen und für das nächste Jahr frisch sein.

Aber ohne Rennen bleibt das Preisgeld und die Sponsoren müssen für sich selbst kämpfen. Wie geht es dir jetzt?

Natürlich bin ich auch auf Preisgeld angewiesen. Aber ich habe auch großartige Sponsoren, die mir auch in schwierigen Zeiten wirklich zur Seite stehen, und der Gewinn von Hawaii gibt mir ein bisschen Puffer, damit ich jetzt durchkommen kann. Aber für viele meiner Kollegen ist es wirklich schwierig. Andererseits sind viele unserer Sponsoren mittelständische Unternehmen. Sie verstehen, dass es einerseits schwierig ist, Ihre Mitarbeiter kurzfristig zur Arbeit zu bringen und andererseits Sportsponsoring zu betreiben.

Triathleten im Wasser: Tausende Amateursportler treten auch in Kailuna Kona an. (Quelle: ZUMA Press / Image Images)

Triathleten sind Einzelsportler, werden jedoch immer von einem Team aus Trainern, Managern und Physiotherapeuten unterstützt. Spüren Sie den Druck, Ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen?

Das Tolle an mir ist, dass jeder in meinem Team ein zweites Einkommen hat und finanziell nicht von mir abhängig ist. Aber natürlich denkst du auch an sie. Deshalb versuche ich, an so vielen Rennen teilzunehmen, die noch stattfinden.

Welche Rennen hast du dieses Jahr?

Jetzt werde ich ein weiteres Rennen in Frankreich fahren und dann im Dezember die Weltmeisterschaft der Pro-Triathleten-Organisation PTO. Aber natürlich muss es auch unter den richtigen Gesundheitsbedingungen gemacht werden. Ich lebe von meinem Körper, aber ich lebe von meiner Gesundheit, von meinem Körper, und ich möchte nichts riskieren. Ich brauche meinen Körper etwas länger als dieses Jahr.