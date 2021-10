Das Wild-Update von Minecraft wird Frösche und Mangroven hinzufügen

Mit Minecraft‘s Caves & Cliffs Teil 2 fast vor uns, Mojang hat das nächste große Update enthüllt, das folgen wird. Es heißt The Wild Update und konzentriert sich auf die Verbesserung einiger der bestehenden Gebiete, die wir erkunden können, und vor allem auf das Hinzufügen von bunten Fröschen! Sie werden mit dem neuen Mangrove Swamp Biom zusammen mit Kaulquappen, Glühwürmchen und mehr ankommen. Das Savage Update wird auch das Deep Dark Biom enthalten, das mit Caves & Cliffs ankommen sollte, aber etwas mehr Ofenzeit benötigte.

Das Deep Dark Biom und sein gruseliger Bewohner, The Warden, sollten mit ankommen Höhlen und Klippen Teil 2, aber als das Projekt an Fahrt gewann, sagte Mojang, er habe beschlossen, es zu verschieben, um die Gesundheit des Teams zu priorisieren und sich mehr Zeit zu geben.

Während des heutigen Minecraft Live haben wir unseren ersten Einblick in Deep Dark bekommen, das in den tiefsten Teilen deiner Minecraft-Welt unter all den üblichen Höhlen existieren wird, die du erkunden kannst. Es wird Städte zerstörter Zivilisationen geben, die alle von den neuen Sculk-Blöcken überrannt werden, die nur wenige Signale aussenden, wenn sie eine Bewegung in der Nähe spüren.





In den gruseligen Tiefen von Deep Dark finden Spieler auch den Regisseur. Es ist ein blinder Mini-Boss, der Spieler und Mobs angreift und ihnen folgt, die Geräusche und Vibrationen aussenden. Es scheint die Art von Kreatur zu sein, die Sie herumschleichen und vermeiden möchten, anstatt zu versuchen, zu kämpfen. Einfach leise schleichen, schätze ich.

Auf der benutzerfreundlicheren Seite wird The Wild Update auch Frösche hinzufügen! Bei Minecraft Live 2019 haben die Fans dafür gestimmt, Frösche, Mangroven und Boote mit Truhen zu Minecraft hinzuzufügen, und jetzt sind sie endlich auf dem Weg. Frösche beginnen ihr Leben als kleine, sich windende Kaulquappen, und wenn sie heranwachsen, verwandeln sie sich je nach Temperatur des Bioms, in dem sie sich befinden, in eine bestimmte Farbvariante des Frosches. Die Entwickler sagen, dass jede Farbvariante etwas anderes machen wird, obwohl sie derzeit noch an den Details arbeiten.

Mojang fügt auch Glühwürmchen für Frösche zum Naschen hinzu, sowie Mangroven und das Mangrovensumpf-Biom. Die Spieler können auch Schlammblöcke finden, die Sie in Schlammbausteine ​​verwandeln können. Endlich keine Lehmhütten mehr für mich. Wir steigen zu den Lehmvillen auf.

Das wilde Update ist noch in weiter Ferne, daher gibt es noch kein Datum dazu. Wir haben dieses Jahr sowieso noch Caves & Cliffs Teil 2.

