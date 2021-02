Das King of Fighters 2002 Unlimited Match für PS4 ist jetzt verfügbar

Die PlayStation 4-Version von The King of Fighters 2002 Unbegrenztes Spiel ist ab sofort im PlayStation Store für 14,99 USD / 14,99 EUR / 1.980 Yen erhältlich, haben Publisher SNK und Entwickler Code Mystics angekündigt. Eine physische Ausgabe erscheint in diesem Frühjahr in Nordamerika und Europa für 24,99 USD / 34,90 EUR und am 22. April in Japan für 2.980 Yen.

In Nordamerika wird die physische Ausgabe von verkauft Begrenzte Rennspiele. Offene Vorbestellungen für Standard- und limitierte Sammlereditionen wird beginnen 9. Februar. Letzteres enthält eine Kopie des Spiels, eine nicht funktionsfähige Neo Geo-Mini-Gedenkpatrone, eine benutzerdefinierte Fangamer-Shockbox mit Ihrer Spieletasche und einen Neo Geo-Mini-Cart, den Soundtrack, vier Kunstkarten und ein 18 x 24 Zoll großes Poster Zoll.

In Europa wird die physische Ausgabe von Pix’n Love in verkauft Standard, Grenze, und Luxus limitierte Auflagen von 3.000, 1.800 bzw. 200 Exemplaren.

In Japan wird die physische Ausgabe über das verkauft SNK Online-Shop.

Hier ist ein Blick auf das Spiel über SNK:

Über Als vollständig bearbeitete Fortsetzung des von der Kritik gefeierten Films von 2009 Der König der Kämpfer 2002, The King of Fighters 2002 Unbegrenztes Spiel wird eine Vielzahl neuer Funktionen für PlayStation 4 enthalten, darunter eine größere Liste von 66 spielbaren Charakteren, eine grafische Überarbeitung und neu gestaltete Fähigkeiten. Die Online-Funktionalität des Spiels ist diesmal dank des zusätzlichen Netcodes für die Wiederherstellung viel flüssiger. Online-Funktionen Stellen Sie den Netcode wieder her – – The King of Fighters 2002 Unbegrenztes Spiel bietet einen aktualisierten Wiederherstellungs-Netcode, der die Online-Verzögerung während der Spiele erheblich reduziert. Spieler können die Einstellungen ändern, um ihre Online-Erfahrungen zu verbessern.

Sehen Sie sich den Trailer unten an. Zeigen Sie neue Screenshots in der Galerie an.