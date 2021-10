Das historische Sheldon-Theater | Minnesota monatlich

Foto von Conrad Schmitt

Sie werden das historische Sheldon Theatre vom ersten Moment an lieben!

Das 1904 erbaute Sheldon Theatre war ein Zwischenstopp für Künstler, die von Chicago in die Twin Cities reisten. 1988, nach zwei Großbränden und fast 80 Jahren als erstklassiges Kino, wurde es zu einem Theater für darstellende Künste restauriert und 2018 stilvoll modernisiert. Unsere Mission zu unterhalten, zu erziehen und aufzuklären bringt große Abwechslung in die Szene von Sheldon jede einzelne. Jahreszeit. Wir kombinieren Kleinstadt-Gastfreundschaft und Weltklasse-Künstler für unvergessliche Erlebnisse. Von Live-Musik und Theater bis hin zu Tanz und Comedy finden Sie mit Sicherheit die Show, die zu Ihnen passt.

Nur für einen Tag in der Stadt? Wir laden Sie ein, für eine selbstgeführte Tour anzuhalten und die originalen französischen Mosaikböden aus dem Jahr 1904, italienische Marmorsäulen und österreichische Kristallleuchter zu sehen. Dieses „Schmuckkästchen“-Theater wurde 1976 in das National Register of Historic Places aufgenommen. Kommen Sie und entdecken Sie die Geschichte oder sei ein Teil davon und besuche eine Show. Rufen Sie an, um die Verfügbarkeit von Last-Minute-Tickets zu erfragen!

Foto mit freundlicher Genehmigung des Sheldon Theatre

Wir befinden uns im Herzen von Red Wing und beherbergen jedes Jahr etwa 30.000 Menschen bei Dutzenden von Veranstaltungen. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen!

Unsere Saison 2021-2022 umfasst mehr als 50 Vorstellungen. Besuch Sheldon Theater.org Um sich die Veranstaltungen anzusehen, erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Richtlinien und kaufen Sie noch heute Tickets. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Shows Sie wählen sollen, rufen Sie unsere Abendkasse an und unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Für die Öffnungszeiten des Ticketschalters rufen Sie 651-388-8700 an oder besuchen Sie Sheldon Theater.org. Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram!