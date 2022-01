Das elektrische Crossover-Konzept von Sony wurde enthüllt, könnte tatsächlich neben einer Limousine gebaut werden

Sony nutzte die derzeit in Las Vegas stattfindende Consumer Electronics Show 2022, um das Konzept Vision-S 02 vorzustellen.

Die elektrische Frequenzweiche knüpft an das Konzept der elektrischen Limousine Vision-S an, das Sony vor zwei Jahren auf der CES vorgestellt hat.

Obwohl Sony einen Prototyp für den Vision-S getestet hat, hält sich der Elektronikriese mit seiner Absicht für das Fahrzeug zurück. Das änderte sich am Mittwoch, als Sony ankündigte, in diesem Frühjahr die neue Sony Mobility-Sparte zu gründen. Erklärtes Ziel der Division ist es, die Expertise von Sony in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Robotik zu nutzen und gleichzeitig einen möglichen Einstieg in den Elektrofahrzeugmarkt zu prüfen.

Der Wunsch von Sony, in das boomende Segment der Elektrofahrzeuge einzusteigen, sollte nicht überraschen, da die Konzepte Vision-S und Vision-S 02 so aussehen, als könnten sie morgen in Serie gehen.

Der Vision-S 02 ist ein mittelgroßer Crossover ähnlich dem Tesla Model X. Er verfügt über sieben Sitze, die auf drei Reihen verteilt sind, sowie die gleiche Cloud-Konnektivität und 5G-Kompatibilität wie der Vision-S. Die Konnektivität ermöglicht Live-Updates und sogar die Fernsteuerung des Fahrzeugs, was Sony als wichtige Technologie im Zeitalter des autonomen Fahrens ansieht.

Natürlich hat Sony auch Unterhaltungsfunktionen für die Insassen hinzugefügt. Dazu gehört ein Surround-Sound-System mit in den Sitzen montierten Lautsprechern. Außerdem gibt es einen Panoramabildschirm vorn und Einzelbildschirme für die Fondpassagiere. Über eine Remote-Verbindung zu einer Sony PlayStation-Konsole zu Hause können die Bewohner die Bildschirme zum Spielen von Videospielen verwenden.

Sony fehlen Details zum Antriebsstrang, aber es ist wahrscheinlich, dass der Vision-S 02 auf einer modularen EV-Plattform von Magna Steyr basieren wird, dem gleichen Unternehmen, das eine Plattform für die elektrische Frequenzweiche Fisker Ocean bereitstellt. Sonys Vision-S wurde ebenfalls in Zusammenarbeit mit Magna Steyr auf der Plattform des österreichischen Unternehmens entwickelt. Im Vision-S steckte an jeder Achse ein 268 PS starker Motor, der in unter 5,0 Sekunden ausreichend Leistung für eine Beschleunigung von 0-100 km/h lieferte.

