DACH-Anforderungen: Erwartungen Deutschlands, der Schweiz und Österreichs an die Women’s Euro 2022

Das Trio der deutschsprachigen Länder hat unterschiedliche Erwartungen an die Women’s Euro 2022, wobei die beiden kleineren Nationen einfach stolz darauf sind, dabei zu sein. Für Deutschland heißt es entweder Meisterschaft oder Pleite.

Deutschland ist der europäische Moloch des Frauenfußballs und hat acht der letzten zwölf UEFA-Europameisterschaften gewonnen. Die Veranstaltung 2022 ist jedoch die erste seit 1995, bei der die deutsche Mannschaft nicht Titelverteidiger ist. Beim Turnier 2017 enttäuschten die Deutschen, der Rekordmeister scheiterte am späteren Vizemeister Dänemark Viertelfinale (2-1) – das erste Mal überhaupt, dass sie das Halbfinale des Turniers nicht erreichten.

Deutschland kam ohne eine einzige Niederlage durch eine schwierige Gruppe mit Schweden, Russland und Italien und erwischte dann einen perfekten Start gegen die Dänen mit einem Tor von Isabel Kerschowski in der dritten Minute. Zwei Tore für Dänemark in der zweiten Halbzeit – darunter ein Siegtreffer nur sieben Minuten vor dem Ende – schickten Deutschland jedoch nach Hause, obwohl es lange Zeit die Kontrolle über das Spiel hatte.

Jetzt, fünf Jahre später und nach einer nahezu fehlerfreien Qualifikationssaison, in der sie in allen Spielen 0:0 (mit 46 erzielten Toren) gingen, muss die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg in diesem Sommer in England etwas beweisen und wird es zweifellos tun. Ende Juli mit lautem Geschrei den Titel holen.

Dennoch geht Deutschland nicht mit größter Zuversicht in das Turnier. Im Februar spielten sie beim Arnold Clark Cup, einem Pre-Main Event-Turnier in England, verloren 1:3 gegen England und trennten sich 1:1 gegen Spanien, beide Anwärter auf den europäischen Titel im nächsten Monat. Ebenso besorgniserregend für die Deutschen ist, dass sie in den letzten 18 Monaten gegen die anderen Frauenfußball-Stars Frankreich (0:1 im Juni 2021) und die Niederlande (1:2 im Februar) verloren haben. Ihr mangelnder Erfolg gegen die größten Nationen des europäischen Fußballs in dieser Zeit gibt Anlass zur Sorge vor einem Turnier, bei dem es unmöglich ist, einer Spitzenmannschaft auszuweichen, wenn sie weit kommen wollen.

Deutschlands Kader ist hart umkämpft, mit Begegnungen mit Spanien, Finnland und einem Auftaktspiel gegen Dänemark, das ihre Qualifikation für den europäischen Erfolg auf eine harte Probe stellt.

Dennoch wurde in der Vergangenheit viel über Deutschlands Probleme vor großen Turnieren gesprochen, nur um alle Sorgen vor dem Turnier mit einer sicheren Leistung im Finale beiseite zu wischen. Zu Hause ist klar, dass alles andere als ein Endspiel der Deutschen in diesem Jahr ein enttäuschendes Ergebnis für den Weltranglistenfünften wäre.

Eine Spielerin, auf die Voss-Tecklenburg in diesem Sommer setzen wird, ist Lea Schüller. Seit der Euro 2017 ist sie Deutschlands beste Torschützin (25 Tore zum Zeitpunkt des Schreibens) und wurde 2021/22 mit 16 Toren Torschützenkönigin der Bundesliga. In der letzten EM-Endrunde schoss Deutschland so oft wie kein anderes Team (91), erzielte aber nur fünf Tore bei einer Conversion-Rate von 5,5 %. Ein kompetenter Stürmer in diesem Sommer wäre willkommen.

Eine Nation mit viel niedrigeren Erwartungen im nächsten Monat sind die südlichen Nachbarn der Schweiz. Nachdem sie sich für eine der ersten 11 Ausgaben der Euro nicht qualifiziert haben, nehmen sie zum zweiten Mal in Folge an dem Turnier teil. Ihre Qualifikation für das Finale war an sich schon eine großartige Leistung, da sie im Play-off gegen die Tschechische Republik ein dramatisches Elfmeterschießen hinnehmen mussten, um im Sommer England zu erreichen. Dies folgt auf eine 0:4-Niederlage gegen Belgien im letzten Qualifikationsspiel der Gruppe H, wo ein Sieg sie direkt ins EM-Finale geführt hätte.

Obwohl dies ihre allererste Teilnahme an einem EM-Endspiel ist, gibt es ein Argument dafür, dass die Schweiz bei der Euro 2017 unterdurchschnittlich abgeschnitten hat.

Die Schweizer gewannen ihre acht Turnierqualifikationsspiele mit einer perfekten Bilanz, darunter zwei Siege gegen Italien, und waren realistisch für die K.-o.-Runde. Sie waren in der FIFA-Rangliste (17.) höher als die Gruppenphasen-Gegner Österreich (24.) und Island (19.), aber trotz einer Niederlage gegen Österreich und einem gescheiterten Sieg gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel (1:1). Die Franzosen spielten 73 Minuten lang mit 10 Spielern und sahen, wie die Schweizer mit einem Stöhnen nach Hause gingen.

Die Schweizer hatten keine Probleme mit der Chancenverwertung – nur vier Teams verwerteten im Turnier einen höheren Chancenanteil als sie (13 %) – aber es war die fehlende Chancenkreation, die sie störte. Nur drei Nationen versuchten in der Gruppenphase weniger Schüsse als sie (23), wobei nur eine davon als große Chance gewertet wurde.

Wenn sie in diesem Turnier mehr Offensiverfolg haben wollen, werden Top-Torjägerin Ana-Maria Crnogorcevic (67 Tore) und Ramona Bachmann von Paris Saint-Germain – die einzigen Spielerinnen, die bei ihren letzten beiden Auftritten bei internationalen Turnieren im Jahr 2015 ein Tor erzielten – von entscheidender Bedeutung sein (WM) und 2017 (EM) – haben die Möglichkeit, ihre Abschlussstärke vor dem Tor zu zeigen.

Die Erwartungen für 2022 sind niedriger als vor fünf Jahren, da sie in der Gruppenphase auf den ehemaligen Europameister Schweden (1984) und die Niederlande (2017) treffen werden, die beide einen Platz unter den aktuellen Top 4 der FIFA-Rangliste belegen, während die Schweiz dies getan hat gewann nie ein Pflichtspiel gegen beide Nationen (fünf Niederlagen ohne ein einziges Tor gegen Schweden und zwei Niederlagen gegen die Niederlande). Infolgedessen hat man das Gefühl, dass in diesem Sommer in England alles andere als ein Sieg gegen Portugal als Erfolg gewertet wird.

Im Gegensatz zu Deutschland und der Schweiz übertraf Österreich bei der Europameisterschaft 2017 die Erwartungen, indem es das Halbfinale erreichte, bevor es gegen den Vizemeister Dänemark im Elfmeterschießen scheiterte.

Wenn man bedenkt, dass sie sich vor 2017 noch nie für ein EM-Finale qualifiziert hatten und als drittniedrigstes Team der Welt (24. Platz) an diesem Turnier teilnahmen, war ihr Halbfinale für viele eine Überraschung.

Nach dieser Leistung vor fünf Jahren ist Österreich die einzige Mannschaft, die noch nie ein EM-Spiel in der regulären Spielzeit verloren hat, und ist die Mannschaft mit der niedrigsten Torkonzentration pro Spiel im Wettbewerb (0,2), nachdem sie nur ein Gegentor kassiert hatten 2017. (1:1 gegen Frankreich).

Die Erwartungen könnten in diesem Sommer höher sein, da sich die Österreicher mit nur einer Niederlage und sieben Gegentoren aus acht Spielen für die Euro 2022 qualifizieren. Dennoch wird es eine gewaltige Aufgabe sein, diesen Erfolg zu wiederholen. Sie gehen zusammen mit Gastgeber England und dem zweifachen Europameister Norwegen in die Gruppenphase. Alleine sind sie ein harter Gegner, sogar vor dem zusätzlichen Problem, dass Österreich noch nie zuvor eine der beiden Mannschaften geschlagen hat (S0 D0 U7 gegen England und S0 D1 U4 gegen Norwegen).

Ihre unwahrscheinlichen Erfolgsaussichten hängen wahrscheinlich von ihrer starken Verteidigung ab, die in acht Qualifikationsspielen für dieses Turnier nur drei Gegentore kassiert hat – alle kamen nach Frankreich. 2017 war ihre Verteidigung der Schlüssel zu diesem Halbfinale, wobei Österreich die wenigsten Gegentore (eins) kassierte und in fünf Spielen vier Mal ohne Gegentor blieb – nur die Niederlande konnten mit dieser Bilanz mithalten. Torhüterin Manuela Zinsberger – jetzt vom FC Arsenal – hat sich mit ihren fantastischen Leistungen beim Turnier 2017 einen Namen gemacht und wird auch in diesem Sommer eine Schlüsselspielerin für die Österreicher sein.

