Corona-Proteste in Leipzig: Tausende demonstrieren in der Innenstadt

Nach einem Rechtsstreit hat in der Leipziger Innenstadt eine Demonstration des “Querdenkens” gegen die Koronamaßnahmen begonnen. Nur sehr wenige der mehreren tausend Teilnehmer trugen eine Maske oder konnten den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Der Raum zwischen dem Gewandhaus und der Leipziger Oper war bereits mittags voll. “Die Kontrolle ist für uns fast unmöglich”, sagte der Sprecher der Leipziger Polizei, Olaf Hoppe.

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) hatte zuvor entschieden, dass a Rallye mit 16.000 Menschen am Augustusplatz kann stattfinden. Damit hob die OVG die Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf, das am Freitagabend zunächst den Zustand der Stadt bestätigt hatte. Die Stadt wollte die Rallye auf den Parkplatz der New Fair verlegen – etwa neun Kilometer vom Zentrum entfernt.

“Es ist schwer zu erklären, dass derzeit nur zwei Häuser zusammenkommen dürfen, aber 16.000 Menschen an einem Ort demonstrieren dürfen”, sagte der Leipziger Stadtsprecher Matthias Hasberg. Wenn Sie die vorgeschriebenen Abstände von 1,50 Metern einhalten, erhalten Sie maximal 5000 Personen für den Augustusplatz. Nach Angaben der Stadt will das Oberverwaltungsgericht in den kommenden Tagen einen Grund für die Entscheidung vorlegen.