Comedian Rob Schneider besucht die Innenstadt von Grand Junction

Es ist immer ziemlich cool, wenn berühmte Leute in die Stadt kommen.

Rob Schneider kommt in die Stadt

Der Komiker und Schauspieler Rob Schneider ist diese Woche in Grand Junction und macht Comedy-Shows bei Mesa-Theater und fand am Mittwochabend etwas Zeit, um in Moody’s Lounge in der Main Street zu entspannen. Am Freitagabend wird er wieder in zwei ausverkauften Shows auftreten.

Ich muss sagen, als ich hörte Rob Schneider in Grand Junction ankam, dachte ich darüber nach, Tickets zu kaufen. Ich habe es nicht getan, und jetzt lebe ich mit ein wenig Bedauern. Ich hätte bei diesen Tickets abdrücken sollen. Ich weiß nicht, was ich dachte.

Robs lustige, lustige Filme

Sie haben Rob Schneider vielleicht schon gesehen auf Samstagabend Live vor Jahren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie es zumindest noch nie gesehen haben ein seiner Filme. Die Liste geht weiter – und ich werde sie nicht alle nennen – aber einige meiner Favoriten sind Home Alone 2, The Waterboy, 50 First Dates und Deuce Bigalow: Männlicher Gigolo.

Während Schneider in einigen meiner Lieblingskomödien relativ kleine Rollen hatte, stand er im Mittelpunkt Deuce Bigalow: Männlicher Gigolo und es bringt mich jedes Mal zum Lachen, wenn ich es anschaue.

Als ich gesehen habe Jimbo Simons Auf Facebook über Rob Schneider bei Moody’s gepostet, begann ich darüber nachzudenken, was ich den berühmten Komiker fragen könnte, wenn ich jemals die Gelegenheit hätte, mich mit ihm zu setzen und eine Weile zu plaudern. Hier sind also fünf Fragen, die ich Rob Schneider stellen würde.

5 Fragen, die ich Rob Schneider stellen würde

Rob, du bist ein lustiger Kerl. Bist du von Natur aus lustig oder verhältst du dich einfach so, wenn es Zeit zum Spielen ist? Was ist das Geheimnis, um Leute zum Lachen zu bringen? Was ist dein Lieblingsfilm, in dem du mitgespielt hast? Gab es einen bestimmten Film, den Sie hassten? Was würdest du gerade machen, wenn du nicht im Showbusiness wärst?

Ich schätze, ich sollte diese Fragen aufschreiben und in meiner Tasche behalten, falls ich Rob treffe und die Gelegenheit habe, mich zu unterhalten. Ich habe ein sehr kurzes Gedächtnis. Oh warte, ich habe sie gerade aufgeschrieben, also werde ich sie jetzt immer haben – nur für den Fall.

