„Chasing the Line“ Helmer Andreas Schmied über Skilegende Franz Klammer

In der Geschichte des alpinen Skimeisters Franz Klammer, einem der am meisten verehrten und beliebtesten Sporthelden Österreichs, hat Regisseur Andreas Schmied die üblichen Biopic-Tropen verlassen und sich stattdessen auf einige schicksalhafte Tage konzentriert, die mit seinem Sieg bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck gipfelten . Es war dieser Fokus, der Klammer schließlich überzeugte, dem Film „Chasing the Line“ einen Schub zu geben. Der Film hat seine Weltpremiere am Zurich Film Festival, das am Donnerstag eröffnet wird.

Im Laufe der Jahre wurden andere Versuche unternommen, Klammers Geschichte filmisch zu erzählen, aber keiner war erfolgreich. Als der Wiener Epo-Film-Produzent Jakob Pochlatko mit dem Projekt an Schmied herantrat, nutzte der Regisseur die Gelegenheit.

„Ich bin mit Franz Klammer aufgewachsen – das hat jeder in Österreich geschafft“, unterstreicht Schmied die anhaltende Popularität von Klammer im Land. „Ich wusste, wie wichtig Franz war.“

Schmied und seine Frau und Schreibpartnerin Elisabeth Schmied lernten Klammer kennen und überzeugten ihn mit ihrer Vision seiner Geschichte.

„Wir sind beide keine großen Fans von generischen Biopics, weil sie fast wie ein Passionsspiel sind – Station für Station für Station“, ergänzt Schmied. „Es gibt nicht so viele gute Biopics, wie man sich aufgrund der Formel vorstellen könnte.“

Stattdessen konzentrierten sich die Schmiedes auf Klammers größten Erfolg – seinen Olympiasieg, der ihm Gold in der Abfahrt und die Tage vor der Veranstaltung einbrachte. Die Geschichte dreht sich auch um Klammers aufkeimende Romanze mit seiner Freundin (und späteren Ehefrau) Eva und seiner professionellen Rivalität mit der Schweizer Downhill-Legende Bernhard Russi.

„Wir haben diese tolle, sehr romantische Liebesgeschichte entdeckt“, erklärt Schmied. „Wenn man eine großartige, epische Sportbiografie macht, muss man irgendwo Liebe haben. Und nicht nur wir hatten Liebe darin, wir hatten diese neue, sehr zerbrechliche, sehr romantische Liebesgeschichte zweier junger Menschen. Fast von“ gegensätzliche Welten: Er ist ein Junge aus den Kärntner Bergen und sie ist die Tochter eines reichen Wiener Industriellen.

In Erinnerung an seine erste Rede vor Klammer und seiner Frau sagte Schmied: „Wir werden die Geschichte von Franz Klammer erzählen; Wir werden diesen Charakter beleuchten und dem Publikum sagen, wer er ist, aber wir werden das alles in einem Zeitrahmen von fünf Tagen tun.

„Sie haben es geliebt. Sie waren sehr positiv über unsere Herangehensweise an die Geschichte.

Klammers erstaunliche Leistungen hätten ihn zu einem internationalen Superstar gemacht, ergänzt Schmied. „Er war auch in Amerika sofort berühmt. Er war in allen Zeitschriften. Er war ein echter Held. Sie mochten seine zugängliche Qualität, sie mochten sein jungenhaftes Aussehen und sie mochten seinen Witz.

Klammers sofortiger Ruhm kam zu einer ganz anderen Zeit, als die Olympischen Spiele ein viel größeres Fernsehereignis waren als heute, bemerkt Schmied. „Das war damals, als es in Amerika nur drei Sender gab und alle sahen es sich an. Sogar Uninteressierte haben sich das angeschaut.

Schmied fing den Österreich-Look von 1976 ein und arbeitete mit den Kameraleuten Xiaosu Han und Andreas Thalhammer zusammen, um dem Film ein körniges Vintage-Feeling zu verleihen.

Auch Schmied ließ sich bei den Dreharbeiten von Klammers instinktivem Stil inspirieren. „Ich wollte in heißem Wasser sein. Ich wollte mich wie er fühlen, also habe ich mich nicht zu sehr vorbereitet. Ich wollte den Film finden. Ich wollte meine eigene Linie finden, mangels eines besseren Wortes.

Dafür hat er seine Aufnahmeliste auf Actionszenen und wenige Sequenzen beschränkt. „Alles andere habe ich mit meinem Mut versucht, weil ich dachte, Franz – so muss ich ihn ehren. Vielleicht sollte ich diesen Film mit meinem Mut machen, weil er alles mit seinem Mut macht.

„Es war wirklich belebend für mich“, fügt er hinzu.

Für die Hauptrolle fand Schmied in Julian Waldner, der wie Klammer aus dem Kärntner Alpenland stammt, den idealen Nachwuchsschauspieler. „Er ist ein klassisch ausgebildeter Schauspieler, kommt aus Kärnten, hat das richtige Alter und kann sehr gut Ski fahren. Ich dachte, ist das zu schön um wahr zu sein?

Ein ähnliches Vermögen hatte Schmied mit Valerie Huber, die Eva spielt. Huber habe zwar Hauptrollen in Filmen gespielt, aber eine solche Rolle habe sie noch nie gespielt, bemerkt er. „Ich hatte eine Ahnung … und alles passte.“

Bilderbaum Intl. leitet den weltweiten Vertrieb von „Chasing the Line“.

Nachdem die Produktion des Films Anfang des Jahres endete, hat Schmied bereits ein weiteres Foto gedreht, „Love Machine 2“, eine Fortsetzung seiner Erfolgskomödie von 2019 über einen unglücklichen Musiker, der als Gigolo Erfolg hat. Das Foto soll Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen.

„Head Over Heels“, eine romantische Detektivkomödie über den Klassenkampf, die Schmied 2019 gedreht hat, deren Veröffentlichung jedoch durch die Pandemie behindert wurde.

Schmieds nächster gemeinsam mit seiner Frau geschriebener Film ist eine titellose Komödie über die Linzer Startup-Szene, die im Mai gedreht werden soll.

Über seine in Wien ansässige Samsara Filmproduktion, die er mit Loredana Rehekampff inszeniert, hat Schmied auch Magdalena Lauritschs kommenden Science-Fiction-Thriller „Rubikon“ (ebenfalls von Han und Thalhammer gestaltet) über eine Raumstationsbesatzung produziert, die sich für eine Rückkehr entscheiden soll Erde. nachdem ein mysteriöser und hochgiftiger Nebel den Planeten eingehüllt hat oder bleiben Sie sicher an Bord der autarken Station.