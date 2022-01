Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurz wird zum Co-Vorsitzenden der antirassistischen Gruppe ernannt

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt eine Erklärung ab, als er am 2. Dezember 2021 von allen politischen Ämtern in Wien, Österreich, zurücktritt. REUTERS / Lisi Niesner

ZÜRICH, 9. Januar (Reuters) – Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sein Amt im vergangenen Jahr nach Korruptionsvorwürfen gegen ihn niedergelegt hatte, ist zum Co-Vorsitzenden des Europäischen Rates für Toleranz und Versöhnung (ECTR) ernannt worden, teilte die Nichtregierungsorganisation mit . am Sonntag.

ECTR beschreibt sich selbst als eine Gruppe ehemaliger Führer und anderer Entscheidungsträger, die sich im Kampf gegen Extremismus, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren. Präsident ist auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair.

Die Ernennung von Kurz könnte sich als umstritten erweisen, insbesondere nachdem er 2017 einen Koalitionsvertrag mit der FPÖ geschlossen hatte, der Österreich den Weg ebnete, das einzige westeuropäische Land mit einer rechtsextremen Partei zu werden.

An der Macht lehnte er die Aufnahme von Asylbewerbern aus einem zerstörten Flüchtlingslager in Griechenland durch Österreich oder die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan nach der Machtergreifung der Taliban im vergangenen Jahr ab. Weiterlesen

„Es ist eine große Ehre, einer so wichtigen Organisation beizutreten, die sich gegen Extremismus und für mehr Toleranz in ganz Europa einsetzt“, sagte Kurz in einer vom ECTR veröffentlichten Erklärung.

„Ich weiß aus erster Hand, wie viel die Führung der Arbeit des ECTR bei der Schaffung einer Politik zur Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit beimisst.“

Der 35-Jährige war im Oktober als Kanzler zurückgetreten. Der Rücktritt folgt dem Vorwurf, Kurz und andere Beamte hätten heimlich öffentliche Gelder verwendet, um die Umfragen zu manipulieren, um ihm zu helfen, Vorsitzender der konservativen Österreichischen Volkspartei und dann Kanzler im Jahr 2017 zu werden.

Kurz, der jegliches Fehlverhalten bestreitet, sagte im Dezember, dass er sich ganz aus der Politik zurückziehen werde. Weiterlesen

Seitdem berichten österreichische Medien, dass er für Thiel Capital arbeiten wird, die Investmentfirma des Milliardärs und PayPal-Mitgründers Peter Thiel. Weiterlesen

Sebastian Kurz ist weithin bekannt für sein Engagement im Kampf gegen alle Formen von Antisemitismus, Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung, mit besonderem Schwerpunkt auf der Prävention der Radikalisierung junger Menschen während seiner fast 10-jährigen Tätigkeit in leitenden Positionen“, so ECTR.

Er habe auch sehr deutlich über die Rolle Österreichs im Holocaust gesprochen, fügte er hinzu.

Berichterstattung von John Revill; Redaktion von Frank Jack Daniel

