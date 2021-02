Celina Jaitly teilt ein berührendes Video zum Hochzeitstag ihrer Eltern

Die Schauspielerin Celina Jaitly hat kürzlich ein Video auf ihrem Instagram-Account gepostet, in dem sie sich an ihre Eltern erinnert. Der 6. Februar ist der Hochzeitstag von Celina Jaitlys Eltern, für den sie das Video gepostet hat. Sie schrieb auch eine herzliche Nachricht mit dem Video. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Celina Jaitly, die zuletzt 2012 im Bollywood-Film auftrat, ‘Willst du mich heiraten?‘mit Shreyas Talpade, teilte dieses Video, das eine Diashow mit Fotos seiner Eltern enthält. Das Video enthält auch das romantische Lied ‘Humein Tumse Pyaar Kitna‘im Hintergrund spielen. Celina Jaitly gab ihren Eltern eine emotionale Ode und schrieb: „Unsere Herzen können immer noch nicht akzeptieren, dass ihr zwei nicht mehr bei uns seid. Du warst unsere Stärke. In diesen zwei Jahren haben Sie keinen einzigen Tag verpasst. Sie erwähnte auch ihren Bruder Vikrant in der Bildunterschrift und wünschte sie in seinem Namen.

Lesen Sie auch: Celina Jaitly erinnert sich an Schulerinnerungen an das Einschwören als “Sportkapitän”; Teilen Sie das Foto

Celina Jaitlys Familie

Celina Jaitly stammt aus einer Familie, die der indischen Armee gedient hat. Seine Eltern standen in den Kinderschuhen im Dienst der indischen Armee. Ihr Vater, VK Jaitly, war Oberst und ihre Mutter, Meeta Jaitly, war Krankenschwester in der indischen Armee. Celina Jaitlys Mutter starb im Juni 2018 nach einem Kampf gegen Krebs. Ihr Vater starb ebenfalls im selben Monat, ebenfalls nach langer Krankheit.

Lesen Sie auch: Celina Jaitly über 20 Jahre Miss India Universe 2001: Schönheit ist ein mächtiges Werkzeug

Celina Jaitly hat einen Bruder, Vikrant Jaitly, der derzeit in der indischen Armee dient. 2011 heiratete Celina den österreichischen Geschäftsmann Peter Haag und lebt derzeit mit ihm und ihren Kindern in Österreich. Von den vielen Familienvideos und Fotos von Celina Jaitly, die sie auf ihrem Instagram geteilt hat, ist das, das sie zum Hochzeitstag ihrer Eltern geteilt hat, am bewegendsten.

Lesen Sie auch: Celina Jaitly startet Solarprojekte zu Hause in Österreich, Wurzeln für eine „grüne Zukunft“

Das von Celina Jaitly gepostete Video erwähnt, dass es der 42. Hochzeitstag ihrer Eltern ist. Ihre Instagram-Fans und ihre Familie teilten ihre Liebe und ihren Respekt im Kommentarbereich des Videos. Sie posteten auch positive und liebevolle Botschaften für Celina und sagten, dass sie, wo immer ihre Eltern waren, stolz auf sie sein würden.

Lesen Sie auch: Celina Jaitly drückt Ärger aus, als Ungarn die Adoption für gleichgeschlechtliche Paare verbietet

Hol dir das neuste Unterhaltungsnachrichten aus Indien und der ganzen Welt. Folgen Sie jetzt Ihren Lieblings-TV-Prominenten und TV-Updates. Republic World ist Ihr One-Stop-Ziel für Trends Bollywood Nachrichten. Schalten Sie noch heute ein, um über die neuesten Nachrichten und Schlagzeilen aus der Unterhaltungswelt auf dem Laufenden zu bleiben.