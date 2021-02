Die EU sollte Nord Stream 2 auf Navalny nicht gefährden, sagt Österreich

Alexei Navalny Fotograf: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images Fotograf: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Die umstrittene Nord Stream 2-Pipeline sei “im Interesse vieler Länder der Europäischen Union”, und der Block sollte das Projekt nicht gefährden, indem er sich gegen die Inhaftierung von Alexey Navalny durch Russland ausspricht, sagte der Kanzler, der Österreicher Sebastian Kurz.

“Ich begrüße die Tatsache, dass die Bundesregierung weiterhin an Nord Stream 2 festhält”, sagte Kurz in einem am Samstag veröffentlichten Interview gegenüber Welt am Sonntag. „Es ist ein europäisches Projekt. Wer glaubt, es sei nur im besten Interesse Russlands, liegt falsch. “”

Nord Stream 2 ist eine im Bau befindliche Pipeline unter der Ostsee zwischen Russland und der deutschen Küste. Angeführt von Russland Gazprom PJSC, das Projekt wurde von den Vereinigten Staaten genehmigt und hat Bedenken geäußert, dass die direkte Verbindung geopolitische Risiken birgt, indem die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie erhöht wird. Die Vereinigten Staaten und andere Länder befürchten, dass diese Verbindung dem Kreml neuen Einfluss auf Deutschland und andere NATO-Verbündete verleihen wird.

Russland hat diese Woche den Oppositionsführer Navalny inhaftiert für zwei Jahre und acht Monate, was die Verurteilung westlicher Führer auslöste. Kurz sagte Welt am Sonntag, Russland solle Navalny freigeben und nannte die Haftstrafe, die er erhalten habe, “inakzeptabel”.

Deutschland, Österreich und andere europäische Länder werden von der Fertigstellung der Nord Stream 2-Pipeline profitieren, sagte Kurz und bezeichnete sie als “sehr positives Projekt”. Die EU würde eine Schwächung riskieren, wenn sie sich jetzt der Verbindung widersetzt, sagte Kurz. Der Block müsse aber auch die Interessen der Ukraine schützen, die sich angesichts des geringeren Gasflusses als Verlierer sehe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben am Freitag versprochen, ihre Differenzen über die Pipeline vor den Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden beiseite zu legen. Sie werden gemeinsam an einer einheitlicheren europäischen Energiestrategie arbeiten und über eine einzige Stimme bei Nord Stream 2 sprechen .