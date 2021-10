Cairoli gewinnt 94. Karriere MXGP in Pietramurata

Nach den zweiten Plätzen in den Jahren 2019 und 2020 kann Seewer dank seiner Konstanz auf höchstem Niveau immer noch in die Top 5 einsteigen (“ob ich Fünfter oder Sechster bin, was auch immer? Es wird mein Leben nicht ändern”), ist aber ein Partner für die Meisterschaft. Wer ist sein Tipp? „Wow, das ist so schwer. Ich würde sagen Herlings aber wie wir heute gesehen haben [anything can happen]. Der einzige Typ, der noch eine Wildcard zum Spielen hat, ist Romain, weil Jeffrey seine Probleme hatte und Tim sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Wenn er weitermacht, was er tut, könnte er es sein… aber ich denke, es ist schwer, Jeffrey zu schlagen.

-MX2 sah die beiden französischen Spitzenreiter aufeinanderprallen. In der ersten Runde holte Tom Vialle von Red Bull KTM sein 16. Loch der Saison und gewann seine dritte Runde in Folge, um sich dem zweiten in der Meisterschaft zu nähern. Im zweiten Durchgang kippte er um, als er im ersten Durchgang mit seinem Landsmann und Serienführer Maxime Renaux um den P1 kollidierte. Das brachte beide in Schwierigkeiten. Vialle verletzte sich am rechten Unterarm und die Schmerzen würden in der nächsten Runde einen weiteren Sturz verursachen und ihn aus dem GP werfen und für Sonntag zweifelhaft sein. Renaux verhedderte sich mit dem Hinterrad seiner Monster Energy Yamaha YZ250F im Zaun und kaute an einem Stück rotem TV-Kamerakabel.

„Ich wurde auf dem Weg nach oben von Tom entführt. Ich habe dazu nicht viel zu sagen. Es war ein Rennunfall, aber das Motorrad war im Zaun vergraben und ich habe versucht, es herauszuziehen. Ein echtes Durcheinander. Das Kabel ist in das Rad gerutscht und ich habe mir die ganze Zeit große Sorgen gemacht, weil mein Bein und mein Arsch bei jedem Sprung von diesem Ding geschlagen wurden. Ich hatte solche Angst, er würde wieder ins Lenkrad steigen und es blockieren. Ich habe auf den vierten Platz gepusht, das war viel besser als im ersten Rennen und ein gutes Ergebnis für die Meisterschaft.

Trotz 7-4 (er wurde im ersten Lauf von einem anderen Fahrer getroffen) verpasste Renaux zum zweiten Mal in Folge das Podest und behält seit seinem Sieg in Spanien aber immer noch ein Polster von 87 Punkten. 13 Punkte mehr als sein Teamkollege Jago Geerts am Sonntag – und knapp vor Vialle – werden Yamaha seinen ersten MX2-Titel seit Cairoli im Jahr 2007 bescheren. Geerts konnte sein zweites Podium innerhalb einer Woche holen und wurde erneut von Ruben von 114 Motorsports unterstützt Honda. Fernandez. Der Spanier profitierte von der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit des Privatteams mit der 2021 CRF250R, um einen verbesserten Motor und eine stärkere Übersetzung zu haben, um seinen größeren Rahmen zu zwei Starts in den Top 5 zu bringen.