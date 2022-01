Bayern München verpflichtet Marcel Sabitzer von RB Leipzig

Am Dienstag geht das Sommer-Transferfenster endlich zu Ende. Der FC Bayern München wird voraussichtlich in den nächsten zwei Tagen die letzte Verpflichtung im Sommer abschließen, da in den Gesprächen von RB Leipzig für den österreichischen Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer ein Durchbruch erzielt wird.

Gemäß Kicker, Flugsport, und SportBild, Die Roten vereinbarten mit Leipzig Honorare für den 27-jährigen Mittelfeldspieler. Der österreichische Mittelfeldspieler war zum vorrangigen Mittelfeldziel des deutschen Meisters geworden, nachdem er diesen Sommer beschlossen hatte, die Mittelfeldabteilung zu verbessern.

Die Ablösesumme für den vielseitigen österreichischen Mittelfeldspieler liegt nach Angaben mehrerer Medien in Deutschland bei rund 15-16 Millionen Euro. Seit Sabitzer die letzten 12 Monate seines Vertrages beigetreten ist, hatte ihn RB Leipzig nicht mehr mit einem Rabatt verkauft. Darüber hinaus hat der Spieler Berichten zufolge einen Wechsel zu Bayern und nicht zu anderen Klubs in Europa im Visier.

Sabitzer wird für Die Roten eine kluge Akquisition sein, da er nach zweijähriger Zusammenarbeit des Duos in Leipzig an die Philosophie von Julian Nagelsmann gewöhnt ist. Darüber hinaus bietet Sabitzer Vielseitigkeit im Mittelfeld, was ihn zu einer wesentlichen Bereicherung für die Mannschaft gegen verschiedene Gegnertypen macht.

RB Leipzig und der FC Bayern fanden in Gesprächen schnell eine Lösung. Transfer kostet weniger als 16 Millionen Euro. Mit Sabitzer selbst war man sich über den Transfer schon lange einig. – Tobi Altschäffl (@altobelli13) 29. August 2021

Joshua Kimmich und Leon Goretzka waren die wichtigsten Mittelfeldspieler des Rekordmeisters. Allerdings fehlte den Roten in dieser Position die Tiefe, weil Corentin Tolisso bleibt weiterhin ein verletzungsanfälliger Spieler, während Marc Roca steht kurz vor dem Startschuss für den Verein. Sabitzer wird diesem Spieler eine sehr gute Deckung bieten können und sich auch in die Rolle der Nummer zehn einfügen können, um sich auszuruhen Thomas Müller.

Keine unwahrscheinlichen Neuverpflichtungen mehr für Bayern München

Neben Sabitzer möchte Die Roten den Kader um einen Rechtsverteidiger und einen Flügelstürmer erweitern. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass es bis zum Ende des Transferfensters noch mehr Ankünfte geben wird. Clubchefs haben immer darauf bestanden, dass Neuzugänge auf mögliche Abgänge von Randspielern angewiesen sind. Bei den Spielern, die keine langfristige Zukunft im Verein haben, hat sich jedoch kaum etwas bewegt.

Chris Richards sollte für eine Saison zu Hoffenheim wechseln. Nagelsmann hat jedoch angedeutet, dass er nach einem beeindruckenden Training im Verein bleiben könnte. Mickael Küche Eine langfristige Zukunft hat der FC Bayern auch nicht, aber konkrete Angebote für den französischen Mittelfeldspieler gibt es noch nicht.

Auch wenn es im Transferfenster langsam ging, gelang es Die Roten, den Kader zu verbessern. Die Neuzugänge werden eine Qualitätstiefe bieten, um an allen Fronten zu konkurrieren, während das Aufkommen junger Spieler wie Josip Stanisic wird Nagelsmann bei der Auswahl willkommene Kopfschmerzen bereiten.