Bauer sucht Frau (RTL): Denise entscheidet sich für Nils – endlich kommt die ganze Wahrheit heraus

In „Bauer sucht Frau“ (RTL) werden die Zuschauer überrascht. Wie es aussieht, wählt Denise Nils anstelle von Sascha. Jetzt kommt alles heraus.

Höxter – Denise Mundig (32) aus dem Bezirk Höxter ist diejenige Erster Bauer bei “Bauer sucht Frau” bei RTL – und auch diejenigen, die über diese Saison sprechen. Und wie die letzte Folge der Dome-Show mit Moderatorin Inka Bause zeigt, wird sich dies wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern: Am Ende der Gerichtswoche wird es sich bewegen Biobauer endlich raus mit der SpracheWas geht mit Kandidat Nils, den der 32-Jährige zuerst nach Hause geschickt hat?

Denise gab dem Kandidaten “Bauer sucht Frau” Nils zunächst den Pass. © TVNOW

“Bauer sucht Frau” (RTL): Erst Kuss mit Denise und Sascha – dann ändert sich alles

In dem neue Folge von “Bauer sucht Frau” (RTL) scheinen an Denise und ihre Auserwählte Sascha haben alle Anzeichen für ein Happy End. Trotz eines eifersüchtigen Dramas gestehen sich der Biobauer und der Vertragssoldat am 7. Dezember gegenseitig ihre Gefühle – und sie bekommen endlich ihren ersten Kuss. Aber am Ende der Folge gibt Moderatorin Inka Bause dies bekannt Denise sorgt am Ende der Farmwoche für eine Überraschung. Und einige Zuschauer hatten es bereits kommen sehen.

Wie wird Sascha auf die Entscheidung von “Bauer sucht Frau” -Denise reagieren? © TVNOW

“Bauer sucht Frau” -Denise und Nils ein Paar? Die Gerüchteküche kocht schon lange

Wir erinnern uns: Zu Beginn der 16. Staffel hatte „Bauer sucht Frau“ (RTL) Denise drei Männer auf ihrer Farm. Nils Dwortzak, Till Adam und Sascha. Nils musste zuerst gehen. Ein Fehler für die Zuschauer – sie haben ihn gefunden Die sympathischsten Kollegen aus der Landwirtschaft. Aber während Denise im Fernsehen war, gab es auf Instagram bereits Hinweise darauf, dass sich die 32-Jährige für Nils entschieden hat. Verschiedene Geschichten des ehemaligen Kandidaten „Farmer Seeks Woman“ und des Pferdeliebhabers (wir berichteten) schlugen den Fans dies vor Denise bereute ihre Entscheidung.

Hammer “Bauer sucht Frau”: Jetzt kommt die Wahrheit über Denise und Nils ans Licht

In dem Vorschau auf die Folge “Bauer sucht Frau” vom 14. Dezember endlich kommt das Wahrheit zum Licht: „Ich war die ganze Zeit noch in Kontakt mit Nils. (…) Und somit Die ganze Zeit stand ich zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Männern.“Und für das Publikum ist klar: Sie hat sich für Nils entschieden! Wie Sascha und Inka Bause auf diese Überraschung reagieren, zeigt das große Finale von „Bauer sucht Frau“ spätestens am 21. Dezember bei RTL.

