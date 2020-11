Bauer sucht Frau (RTL): Das ist noch nie passiert! Sensation bei der beliebten Kuppelshow

© Screenshot RTL TV Now / Bauer sucht Frau

Viehzüchter Lutz sucht eine Frau, die er bei „Bauer sucht Frau“ heiraten kann. Hat er es in seinem gewählten Steffi gefunden?

Bezirk Leipzig – Die 16. Staffel von “Bauer sucht eine Frau“Läuft derzeit bei RTL. Nach dem absoluten Lieblingszuschauerpaar Narumol und Josef erscheint es nun neues Lieblingspaar gefunden zu haben.

Der Viehzüchter Lutz sucht einen in der TV-Show Frau zu heiraten. Er trainiert gerne das Werfen von Baumstämmen, liebt Kilt und mittelalterliche Märkte. Das scheint der Bauer zu sein sein auserwählter Steffi gefunden zu haben. Um sie zu überzeugen, die Schottland-Fan kommen mit gewagten Ideen. Kürzlich hat er ihr gezeigt, wie man mit nur einer Hand ein Gewicht von mehr als zehn Kilogramm nach hinten wirft. Schon damals gab Steffi zu, dass sie ein Gefühl hatte, das “in Richtung Lieben” ging.

In der nächsten Folge am Montag, 23. November, rüstet Moderator aus Inka-Ursache Die beiden Favoriten „Bauer sucht Frau“ von einem Besuch. Und fängt die beiden Lovebirds beim Küssen. Erstaunt fragt sie: “Wie ist das so schnell gegangen?” Bauer Lutz antwortet glücklich: “Ja, es hat ausgelöst”. “Also wirklich Liebe auf den ersten Blick?” Fragt Inka Bause. Kandidat Steffi antwortet: „Ja. Ein bisschen Magie, ein paar gute Zeichen “. Wie süß!

Bauer sucht eine Frau bei RTL: Lutz und Steffi sind verliebt

Wie die Woche zusammen verbracht bei Lutz zu Ende geht, zieht das neu gegründete Ehepaar „Bauer sucht Frau“ eine romantische Balance. „Ich hoffe wir werden Erleben Sie gemeinsam die Zukunft wird es bis zum Ende sein “, schwärmt Steffi bereits. Lutz hat “ein paar Dinge vorbereitet”. Und sie haben alles: Die beiden sitzen auf Strohballen am offenen Feuer, wie es der Viehzüchter im Tartanrock seines Steffi tatsächlich tut ein Heiratsantrag macht – nach nur einer Woche zusammen!

„Meine liebe Steffi, ich will dich jetzt und heute gestehe meine Liebe“, Sagt Lutz und lädt Steffi nach Edinburgh ein. Und weiter: “Vielleicht können wir darüber reden, ob wir dort heiraten wollen”. Beeindruckend. Und was sagt Steffi dazu? “Ich bin super glücklich”. (jh)