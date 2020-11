Bauer sucht Frau (RTL): Bauer Denise zerstört Till Adam mit einem Satz unter der Gürtellinie

Landwirt auf der Suche nach Frauen (RTL): Die Biobauerin Denise Mundig (31) aus Höxter zerstört den Muskelmann Till Adam aus Kiel mit einem Satz unter der Gürtellinie auf Instagram.

Höxter – In der 16. Staffel von “Bauer sucht Frau” bei RTL Die Fetzen fliegen: Biobauerin Denise lädt zwei Männer auf ihren Hof in Höxter ein: Rettungsschwimmer Till Adam und regulärer Soldat Sascha. Die beiden Pumpen müssen bei Stall- oder Gartenarbeiten immer wieder miteinander konkurrieren.

„Bauer sucht Frau“: Zwischen Denise, Till und Sascha gibt es einen Absturz

“Farmer sucht eine Frau” Newcomerin Till Adam mangelt es an Bereitschaft und Leidenschaft, weshalb die Teilnehmerin von “Love Island” von Pferdehost Denise nach Hause geschickt wird. Hier sind einige Artikel, die den Streit zwischen Denise, Till und Sascha klar machen:

Wochen nach dem Dreh der Staffel „Bauer sucht Frau“ mit Moderatorin Inka Bause (die Staffel begann am 1. Juni 2020) gab es immer noch einen heftigen Crash zwischen den drei heißen Köpfen. Diss-King ist eindeutig Till Adam, der auch als Reality-TV-Star auf “Temptation Island” gesehen wurde und vergeblich nach großer Liebe suchte.

Denise gibt ihre Entscheidung bei “Bauer sucht Frau” bekannt: Bis Adam gehen muss. © TVNOW

“Bauer sucht Frau”: Bauer Denise zerstört Till Adam mit einem Satz unter der Gürtellinie

Die Frustration über die negative Einstellung zu ihm gegenüber allen Frauen, denen er in Fernsehsendungen begegnet, hinterlässt sichtbare Spuren: Das Aggressionspotential der Einzelpumpe aus Kiel wächst offenbar täglich. Der Grund dafür könnte auch sein, dass die Biobauerin Denise Mundig neckt. Die alleinerziehende Mutter Jetzt zerstört die Rettungsschwimmerin in ihrer Instagram-Geschichte mit nur einem Satzdas ist unterhalb der Taille.

Der 31-jährige Biobauer aus Höxter schrieb am Freitag: „Man muss nicht immer Muskeln sehen. Muskeln nützen jedoch nichts, wenn sie nur ausgeschaltet sind Steroide bestehen aus magischen Shakes. Zuvor warf Denise Till vor, kein Interesse an der Landwirtschaft zu haben. Puh, das saß. Bis Adam in Denise’s Farm Week einen Protein-Shake zum Frühstück trank und von Konkurrent Sascha schlecht aussehen musste.

Denise Mundig beschuldigt Till Adam nun, Steroide genommen zu haben, was ihrem Verhalten vorher nicht entspricht. Immer wieder betonte die Kandidatin “Bauer sucht Frau”, dass sie Till sei findet es optisch sehr attraktiv – Auch wegen seiner Muskeln. Im Rosenkrieg zwischen Denise, Till und Sascha wurde das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen.

RTL-Zuschauer werden am Montag, den 30. November 2020, um 20.15 Uhr im Fernsehen oder jederzeit im Fernsehen sehen, wie es mit „Bauer sucht Frau“ weitergeht.

Bild der Überschriftenliste: © TVNOW / Instagram