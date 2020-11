Bauer sucht Frau (RTL): Anna und Gerald Heisers Todesdrama – Fans zutiefst betroffen

Die schwangere Anna Heiser und ihr Ehemann Gerald teilen ein Todesdrama auf Instagram. Die “Bauer sucht Fans” (RTL) leiden unter den TV-Stars.

Namibia – Anna (30) und Gerald Heiser (35) sind eines der beliebtesten Paare, die sich jemals in “Bauer sucht Frau” (RTL) kennengelernt und verliebt haben. inzwischen Der Bauer aus Namibia und der gebürtige Pole erwarten sogar ihr erstes Kind – und die Vorfreude der Fans könnte kaum größer sein. Aber wie immer teilen Anna und Gerald Heiser nicht nur die guten Dinge in ihrem Leben. Zuletzt tat er es Bauer ein Todesdrama öffentlich.

Das Traumpaar „Farmer Seeks Woman“ lebt zusammen in Namibia, Afrika

Vor drei Jahren bewarb sich Anna Heiser bei „Bauer sucht Frau“ (RTL, alle Angaben zu den neuen Landwirten) für die hübscher Viehzüchter Gerald. Die 30-Jährige wusste bereits, als sie sich bewarb: Wenn sie Liebe in ihm findet, wird sie früher oder später in Namibia landen. Denn 2017 war Gerald Heiser der erste Bauer, der sich für die Inka Bause Dome Show bewarb anderer Kontinent wohnte. Der 35-Jährige führt das Geschäft auch zusammen mit seinem Vater und seiner Stiefmutter heute eine Viehzucht im afrikanischen Land. Nach einer Fernbeziehung mit dem Landwirt lebt Anna Heiser seit Sommer 2018 auch in Namibia.

“Bauer sucht Frau” (RTL): Gerald und Anna Heisers Todesdrama

Das Zuschauer von “Bauer sucht Frau” (RTL) folgen dem Paar seit der Teilnahme an der Show immer noch in den sozialen Medien. Fans schätzen die ehrliche Art und Weise, über die auch Anna und Gerald Heiser sprechen Offen über schlechte Zeiten in Ihrem Leben sprechen – Wie ihre Fehlgeburt früher im Jahr oder Gerald-Krankheit und Guillain-Barré-Syndrom. Meistens ist es jedoch Anna Heiser, die auf Instagram mit den Fans spricht. Aber von einem Todesdrama-Fans der Favoriten “Bauer sucht Frau” erleben jetzt Gerald Heiser. Sein Hund Lucky ist gestorben.

“Bauer sucht Frau” -Fans trauern mit Anna und Gerald Heiser: Treuer Begleiter ist gestorben

„„Pass auf dich auf, alter Freund. Bis wir uns eines Tages wiedersehen“, Der RTL-Bauer schreibt über ein Foto des Hundes. Er fügt auch ein gebrochenes Herz und ein weinendes Emoji. Fans sollten Todesdrama über den kleinen Hund unendlich traurig machen – schließlich ist bekannt, dass die beiden “Bauer sucht eine Frau„-Stars haben ein großes Herz für Tiere und besonders für Hunde. Es gibt andere weiter unten in Geralds und Annas Profil Siehe Fotos des verstorbenen Jack Russel Terrier.

