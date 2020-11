Bauer sucht Frau International (RTL): Kultbauer Gerhard kann sein Glück kaum fassen – “Endlich”

Bauer Gerhard ist sehr glücklich: Er hat endlich seine Birgit zurück. Aufgrund der aktuellen Koronasituation war ein Besuch in den letzten Monaten nicht möglich.

Südafrika – Die diesjährige Saison “Bauer sucht Frau International” machte das 61-jähriger Bauer Gerhard auf der Suche nach großer Liebe und endete mit seiner Birgit finde es. Aber da ist Gerhard dabei Südafrika lebt und Birgit wird eines Tages wieder Heimreise nach Deutschland musste konkurrieren, es waren die beiden durch die Welt Corona-Pandemie lange weigerte sich, sich zu sehen. Das änderte sich jetzt und Gerhard konnte nicht glücklicher sein, sich wiederzusehen.

“Bauer sucht Frau International” (RTL): Dreißig Jahre Single – nur Birgit ließ Gerhards Herz schmelzen

Bauer Gerhard ist mit 61 Jahren ein echter Hingucker. Er führt ein sehr abwechslungsreiches Leben auf seiner Farm in Südafrika. Dazu gehört vor allem viel Sport: Gerhards Körper fühlt sich wie ein einziger Muskel an. Es ist kaum zu glauben, dass ein Mann seitdem ein so aufregendes und abwechslungsreiches Leben geführt hat dreißig Jahre allein wohnte. Mit seiner Teilnahme an der diesjährigen Saison „Bauer sucht Frau International“ änderte sich dies jedoch schnell.

Viele Frauen zeigten große Vorliebe für Gerhard, aber nur Birgit schaffte es am Ende sein stählernes Herz zu gewinnen. Umso schwieriger war es für die beiden, sich nach den Dreharbeiten wieder zu trennen. Erschwerend kam hinzu, dass die Koronapandemie es unmöglich machte, sich gegenseitig zu besuchen. Der Weg von Deutschland nach Südafrika ist schließlich kein Picknick. Aber danach viele Monate der Sehnsucht Gerhard kann seinen Geliebten endlich wieder in die Arme nehmen.

“Bauer sucht Frau International” (RTL): Nach Monaten der Abstinenz – Birgit und Gerhard endlich wieder vereint

“Birgit hat es endlich geschafft, mich zu besuchen”, teilte Gerhard glücklich auf Instagram mit. Bei dieser Gelegenheit verpassten die beiden natürlich nicht die Gelegenheit, ihrer gemeinsamen Leidenschaft wieder nachzugehen: Musik zu machen.

„Am Wochenende gab es hier in Deelfontein eine große Gruppe von Freunden, und wir konnten ein kleines Konzert abhalten“, verfeinerte Gerhard sein gemeinsames Bild, auf dem die beiden gerne Musik spielen. Nun, wenn das kein Grund zur Freude ist. (mrf)