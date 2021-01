Auf welchem ​​Fernsehsender läuft Southampton gegen Aston Villa? Startzeit und Live-Übertragung

Aston Villa und Southampton waren Teil eines denkwürdigen Thrillers mit sieben Toren bei ihrem ersten Aufeinandertreffen der Saison 2020/21 im November im Villa Park – und ein weiteres spannendes Spiel wird am Samstag erwartet.

Visitors Villa beendete vor kurzem eine Siegesserie in der Premier League mit drei Spielen mit ihrem Heimsieg gegen das bescheidene Newcastle am vergangenen Wochenende. Sie spielten Burnley unter der Woche vor dieser Auslosung.

Manager Dean Smith schaffte es, das Team von den Abstiegsplätzen zu verdrängen, und ein Sieg am Samstag würde es leicht in die Top 6 bringen.

Die Heiligen haben in den letzten Wochen einen Schlag erlitten und seit Mitte Dezember nur einen Ligasieg errungen.

Boss Ralph Hasenhuttl will seine Topform wieder aufleben lassen, aber die 1: 3-Niederlage gegen Arsenal in der Wochenmitte hat den Österreicher frustriert.

Wann ist Southampton gegen Aston Villa im Fernsehen?

Southampton gegen Aston Villa findet am statt Samstag, 30. Januar 2021.

Wann ist der Anstoß?

Southampton gegen Aston Villa beginnt um 20 Uhr.

An diesem Wochenende gibt es viele Premier League-Spiele, darunter West Ham gegen Liverpool, das am Sonntag um 16.30 Uhr beginnt.

Auf welchem ​​Fernsehsender läuft Southampton gegen Aston Villa?

Sie können das Spiel live verfolgen Sky Sports Premier League und Main Event ab 19.45 Uhr

Wie man den Stream Southampton v Aston Villa online live überträgt

Bestehende Sky Sports-Kunden können das Spiel live über die Sky Go-App auf verschiedenen Geräten streamen.

Teamnachrichten von Southampton gegen Aston Villa

Southampton: Der Chef hat viele Verletzungen in seinem Kader, wird aber voraussichtlich am Samstag Oriol Romeu wieder begrüßen. Ryan Bertrand kehrt ebenfalls nach einer Sperre zurück, aber Kyle Walker-Peters wird wahrscheinlich das Unentschieden verpassen, nachdem er sich unter der Woche verletzt hat.

Mohamed Salisu, Nathan Tella, William Smallbone und Michael Obafemi sind alle ausgeschlossen, da dieses Spiel für den verletzten Jannik Vestergaard und Moussa Djenepo eine Woche zu früh kommt.

Aston Villa: Wesley Moraes und Kortney Hause müssen sich noch vollständig von ihren Verletzungen erholen, aber abgesehen von diesem Manager steht Smith ein vollwertiger Kader zur Auswahl.

Southampton gegen Aston Villa Quoten

bet365 hat die folgenden Wettquoten für dieses Ereignis angegeben:

bet365 Gewinnchancen: Southampton (29/20) Zeichnen (13/5) Aston Villa (17.10) *

Unsere Vorhersage: Southampton gegen Aston Villa

Die jüngste Form von Southampton gibt Anlass zur Sorge, und die große Anzahl von Verletzungen, die die erste Mannschaft in den letzten Wochen erlitten hat, hat ihrer Sache nicht geholfen.

In der Tat wird Villa mit der Gewissheit, am Samstag mindestens einen Punkt zu haben, an die Südküste fahren.

Dieses Spiel könnte wirklich in beide Richtungen gehen und die Fans sollten einige Tore erwarten. Es gibt vielleicht nicht so viele wie in Villa Park beim letzten Treffen dieser Teams, aber beide Torhüter werden sicherlich beschäftigt sein.

Unsere Vorhersage: Southampton 2-2 Aston Villa (12/1 beim bet365)

