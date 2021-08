Annemiek van Vleuten überquerte die Ziellinie und dachte, sie hätte Gold im Radsport gewonnen. Sie hatte nicht

Das macht man, wenn man glaubt, olympisches Gold gewonnen zu haben, aber sie hat es nicht getan.

Diese Ehre ging an die Österreicherin Anna Kiesenhofer, die die Verwirrung ihrer Rivalin im Straßenrennen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio am Sonntag zu einem Überraschungssieg nutzte.

“Als ich die Ziellinie überquerte, dachte ich, ich hätte gewonnen”, sagte Silbermedaillengewinner Van Vleuten.

Kiesenhofer hatte die Leistung seines Lebens, um ein Feld großer Namen in den Schatten zu stellen und das Rennen in knapp vier Stunden zu gewinnen.

Die 30-jährige Österreicherin setzte sich mehr als 40 Kilometer vor Schluss von der Spitzengruppe ab und behauptete sich auf einem anspruchsvollen 147 Kilometer langen Kurs bei großer Hitze, um die erste Radsport-Goldmedaille der Österreicher seit 1896 zu gewinnen.

Kiesenhofer verbrachte den Rest des Rennens so weit vor der Verfolgungsjagd, dass sie für die anderen Fahrer nicht sichtbar war.

Bei den Olympischen Spielen laufen Radfahrer ohne Kopfhörer, und das habe laut der 38-jährigen Niederländerin eine Rolle bei Van Vleutens Verwirrung gespielt.

“Dies ist ein Beispiel (was passiert), wenn man an einem wichtigen Rennen wie diesem ohne Kommunikation teilnimmt. Alle Rennen der World Tour haben Kommunikation, und jetzt sind wir drei hier und wir fragen uns, wer wirklich gewonnen hat “, fügte Van Vleuten hinzu und bezog sich dabei auf die Teamkollegen Marianne Vos und Anna van der Breggen.

„Das tut mir natürlich leid“, sagte Van Vleuten.

Wenn sie verärgert war, freute sich Van Vleuten auch über eine Medaille, nachdem er beim Straßenrennen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio einen schrecklichen Unfall erlitten hatte.

“Ich bin wirklich stolz auf die Medaille, denn ich hatte keine olympische Medaille. Es ist auch eine Silbermedaille mit Glanz, weil ich mich heute großartig gefühlt habe”, sagte Van Vleuten.

“Mein Ziel war es, hier in Bestform zu sein, und ich denke, ich habe es geschafft. Es ist nicht das Ergebnis, auf das wir gehofft hatten, aber für mich persönlich denke ich, dass ich ein sehr gutes Rennen hatte.”

“Null Energie in meinen Beinen”

Kiesenhofer, der derzeit keinen Profivertrag hat, startete erst 2014 mit dem Sport und wurde drei Jahre später Profi.

Laut der Olympia-Website sagte die Österreicherin, ihr Ehrgeiz sei es, “an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilzunehmen”. Das und mehr hat sie auf jeden Fall getan.

Kiesenhofer ist nicht nur eine versierte Radsportlerin – sie hat einen Master in Mathematik der University of Cambridge, England, und einen Doktortitel in angewandter Mathematik der Polytechnischen Universität von Katalonien in Barcelona, ​​​​Spanien.

„Meine Beine waren komplett leer. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geleert. Ich konnte kaum noch in die Pedale treten. Ich hatte das Gefühl, in meinen Beinen war keine Energie mehr“, sagte Kiesenhofer hinterher seine Goldmedaille.

“Ich konnte es nicht glauben. Selbst als ich die Ziellinie überquerte, dachte ich: ‘Ist es jetzt fertig? Muss ich weiterfahren?’ Unglaublich “, fügte sie hinzu.

“Ich habe wirklich viel geopfert für heute. Ich habe nicht erwartet, dass ich so enden würde. Ich habe alles geopfert, sogar für einen Platz in den Top 15 und jetzt, um ihn zu bekommen, für die Opfer, das heißt. ist einfach so eine Auszeichnung.” , es ist erstaunlich “, fügte sie hinzu.

Auch die Italienerin Elisa Longo Borghini, die Dritte wurde, war vom Rennverlauf überrascht.

“Ich dachte, die Niederlande hätten alles in der Hand, aber manchmal, wenn man zu taktisch spielt und denkt, dass man stärker ist, verliert man das Rennen”, sagte Borghini, als sie zum zweiten Mal in Folge Bronze gewann.