Amazon präsentiert ein neues Smart-Home-Dashboard für die Fire-Tablets

Amazon hat heute ein neues Dashboard für Smart-Home-Geräte auf Fire-Tablets angekündigt. Laut Amazon sollten Sie sie zur Steuerung von Smart-Home-Geräten wie Smart-Lampen, Kameras, Thermostaten, Schaltern und Steckern verwenden, die mit Alexa funktionieren.

Sie können auf kompatiblen Fire-Tablets auf das neue Geräte-Dashboard zugreifen, indem Sie auf die neue Smart Home-Schaltfläche in der Navigationsleiste tippen. Sie können systemweit darauf zugreifen, auch über den Sperrbildschirm. In Situationen, in denen die Fingerbedienung möglicherweise einfacher als die Sprachsteuerung ist, können Sie kompatible Smart-Home-Geräte auf diese Weise steuern, ohne zuvor andere Anwendungen schließen zu müssen.

Sie sehen noch nichts davon? Dann warte ein wenig. Laut Amazon wird das neue Smart-Home-Dashboard nun schrittweise an alle Fire-Tablet-Benutzer mit kompatiblen Modellen verteilt. So kann man es etwas früher genießen als der andere.

