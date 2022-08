Aly Muritiba, Regisseurin von Private Desert, spricht über Sinnlichkeit, verzweigte Erzählungen und die Erschaffung einer wunderschönen Liebesgeschichte

Halb Mysterium, halb leidenschaftliche Romanze, Aly Muritibas queeres Drama private Wüste besticht durch die unerwarteten Wege seiner Erzählung sowie durch die überraschende Kinematographie, die den Zuschauer in seine brasilianische Süße eintauchen lässt.

Die Geschichte, die bei den letztjährigen Filmfestspielen von Venedig und Brasiliens offizieller Einreichung bei den 94. Academy Awards ein Favorit war, folgt einem beurlaubten Polizisten, der online nach seiner Liebe sucht, einem sexistischen Arbeiter, der an dem Tag, an dem sie verschwindet, als seine männliche Geburtsidentität lebt.

Als der Film in den Vereinigten Staaten ankommt, hatte ich die Gelegenheit, mit Muritiba über die intensive Körperlichkeit des Films, die Geschichten seines Charakters, die giftige Männlichkeit Brasiliens, die Erschaffung einer wunderschönen Liebesgeschichte, eine zweigeteilte Erzählung und vieles mehr zu sprechen mehr.

Die Filmszene: Es gibt intensive Physik im Film, sowohl in der Art und Weise, wie Ihre Kamera die Schauspieler einrahmt, als auch in der Blockierung der Szenen. Kannst du über den Wunsch sprechen, dem Publikum das Gefühl zu geben, in diesem Sinne mit den Charakteren verbunden zu sein?

Aly Muritiba: Ich wollte einen sinnlichen Film machen, der es dem Zuschauer ermöglicht, die Wünsche der Figur in ihrem eigenen Körper zu spüren. Es ist ein Film über die Liebe, aber er ist auch sehr sexy. Deshalb nähert sich die Kamera allmählich den Charakteren: Wir möchten, dass der Zuschauer in seiner eigenen Haut das Gleiche fühlt, was die Charaktere fühlen, wenn sie sich berühren, wenn sie sich küssen.

Wie haben Sie die Hintergrundgeschichte für die Figur von Daniel entwickelt, einem Lehrer an einer Polizeiakademie, der einen gewalttätigen Zwischenfall hat? Wir sehen diese Geschichten oft aus der Perspektive eines Außenstehenden, daher war es eine ermächtigende Entscheidung, ihn zum Protagonisten zu machen.

Normalerweise schreibe ich eine ganze Biografie für meine Charaktere. Diese Hintergrundgeschichte kommt mehrmals ins Spiel, wenn wir das Drehbuch schreiben; es informiert darüber, wie die Charaktere handeln, sprechen und denken. Im Fall von Daniel war es etwas einfacher, weil ich sein Universum sehr gut kenne, da ich 7 Jahre lang als Gefängniswärter gearbeitet und täglich mit der Polizei gearbeitet habe.

Kannst du etwas über die zweigeteilte Struktur der Erzählung und deine Entscheidung sagen, mittendrin die Gänge zu wechseln und die Perspektiven umzukehren?

Das hatte ich schon in meinem vorherigen Film erlebt, Rost (2018) und ich konnte mich perfektionieren private Wüste. Der Wechsel des Protagonisten während des Films ist sehr riskant, da Sie riskieren, das Publikum auf dem Weg zu verlieren. Aber da ich einen zweiten Charakter hatte, der so faszinierend war wie der erste, war ich mir ziemlich sicher, dass sich das Risiko gelohnt hatte.

Ähnlich wie bei einem anderen brasilianischen Film im letzten Jahr, Madalena, private Wüste ist ein Mikrokosmos größerer Probleme in Brasilien, wo LGBTQ+-Personen gezielt angegriffen und diskriminiert werden. Können Sie erklären, wie Sie dieses Thema hervorheben wollten und wie Sie hoffen, dass es Empathie erzeugen kann?

Durch Sara/Robsons Reise erhalten wir einen Einblick in das Leben eines brasilianischen Kleinstadtjungen aus einer konservativ-religiösen Familie. Indem wir diesen komplexen Charakter voller Wünsche und Träume präsentieren, wollen wir über Vorurteile und Schmerz sprechen, aber wir wollen uns auch auf Hoffnung und Potenzial konzentrieren. private WüsteEs beginnt als Drama über toxische Männlichkeit in Brasilien, endet aber mit einem wunderschönen Liebeslied voller Möglichkeiten – „Forever’s gonna start tonight“.

Ihre Verwendung von „Total Eclipse of the Heart“ ist verblüffend, da sie unsere Vorstellungen von dem Lied in Bezug auf das Verlangen im Film umformuliert. Können Sie etwas über seine Auswahl sagen?

„Total Eclipse of the Heart“ war Teil meiner Jugend. Es diente als Partitur für viele erste Küsse einer ganzen Generation. Als ich das Drehbuch schrieb, suchte ich nach einem Titelsong für das Hauptpaar. Eines Tages schlug mir meine Freundin dieses Lied vor, und es war perfekt.

Können Sie mit dem Kameramann Luis Armando Arteaga über Ihren Prozess sprechen? Ich war immer wieder beeindruckt von der Einzigartigkeit der Bildsprache des Films. Gab es Referenzen, die Sie sich in der Vorproduktion angesehen haben?

Luis ist ein Meister seines Fachs. Er ist ein Spezialist für Kinematografie und lateinamerikanisches Kino, aber vor allem ist er ein leidenschaftlicher Künstler, der mich immer wieder herausgefordert hat. Während unserer Vorbereitung sahen wir nur sehr wenige Filme, aber wir gingen oft durch die Straßen von Juazeiro e Sobradinho (wo Sara/Robson lebt) und die Leute sahen zu. Es war unsere wahre Inspiration.

Ich finde es toll, wie Sie sich in die Geschichte einleben und Daniel treffen, bevor die Reise wirklich beginnt und der Vorspann läuft. Können Sie die Entscheidung erläutern, diese Credits nach dem ersten Akt zu platzieren, und wie Sie sich das für den Zuschauer erhofft haben?

Es geschah schriftlich. Eines Tages, als ich durchlas, was wir geschrieben haben, wurde mir klar, dass der Film – das Abenteuer – für Daniel erst begann, als er sich auf die Suche nach Sara machte. All dies ist ein Prolog, egal wie lange. Wir etablieren den gewöhnlichen Ort, von dem wir fliehen wollen, um ein Abenteuer zu erleben.

Da der Film jetzt fast ein Jahr nach seiner Premiere in die Vereinigten Staaten kommt, was haben Sie auf seiner Reise am meisten über den Film gelernt, das Sie während seiner Entstehung nicht erwartet hatten? Was erhoffen Sie sich davon für die amerikanische Öffentlichkeit?

Nachdem ich den Film ein Jahr lang um die ganze Welt gedreht hatte, wurde mir klar, wie hungrig das Publikum nach einer wunderschönen Liebesgeschichte war, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Ich hoffe, das wird das amerikanische Publikum erleben.

private Wüste spielt jetzt im Quad Cinema in NYC und eröffnet am 9. September in den Laemmle Theatres in Los Angeles, bevor es expandiert.