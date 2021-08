Als Europa schwarzen Komponisten ein Ohr bot

Die Organisation des Festivals war keine leichte Aufgabe. Dabei wurden Dutzende von schwarzen amerikanischen Kunstliedern aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Darüber hinaus prägte historische Vernachlässigung die Partituren und Stimmen, die das Orchester und die Sänger finden konnten. „Diese Musik wurde vergessen“, sagte Dirigent Roderick Cox über William Dawsons „Negro Folk Symphony“. „Er wurde vernachlässigt; Sie konnten nicht über die Verlage auf diese Musik zugreifen; Die Zimmer waren in Trümmern.

Tatsächlich ruhte die Dawson Symphony – einst als brillanter Erfolg gefeiert – in den Vereinigten Staaten jahrzehntelang. Es überrascht vielleicht nicht, dass die einzige aktuelle Aufnahme davon in Wien gemacht wurde.

Aber Europa dafür zu loben, dass es der Musik schwarzer amerikanischer Komponisten eine Plattform bietet, verfehlt einen wichtigen Teil der Geschichte. Weiße europäische Unterstützung und Fürsprache für schwarze amerikanische Musiker gingen oft zu Lasten ihrer eigenen schwarzen Bevölkerung. So viel Schwarze europäische Intellektuelle und Aktivisten Wie bereits erwähnt, kennen die Europäer die Namen von George Floyd, Breonna Taylor und Trayvon Martin, aber kennen sie die von Oury Jalloh, Stephen Lawrence und Jerry Masslo?

Renommierte Musikinstitute wie Darmstadt, Deutschland, haben selten schwarze Komponisten eingeladen, sich ihren internationalen Gemeinschaften anzuschließen, oder schwarzen Komponisten mit Sitz in Deutschland wie Robert Owens und Benjamin Patterson zugesprochen. In der Stadt Hamburg, die seit dem 19. waren fast ganz weiß.

Europa war lax bei der Förderung seiner eigenen historischen schwarzen Komponisten und Musiker wie George Bridgetower, Amanda Aldridge, Knight of St. George und Avril Coleridge-Taylor. Viele der jüngsten hochkarätigen Auftritte schwarzer europäischer Interpreten und Komponisten können eher dem Chineke Orchestra in England zugeschrieben werden – dem ersten Ensemble in Europa mit einer Mehrheit farbiger Musiker – als weißen europäischen Musikinstitutionen. Andere schwarze europäische Komponisten wie Werner Jaegerhuber, ein haitianisch-deutscher Komponist, der von 1915 bis zu seiner Flucht vor den Nazis 1937 in Deutschland lebte, haben noch keine europäische Aufmerksamkeit erhalten.

Die Anerkennung schwarzer Komponisten auf allen Bühnen setzt Institutionen unter Druck, sich ihrer rassistischen Vergangenheit zu stellen und sich eine bessere Zukunft vorzustellen. Rudolph Dunbars Interpretation von Stills „African-American Symphony“ und Roderick Coxs „Negro Folk Symphony“ von Dawson, die fast ein Jahrhundert auseinander liegen, legen nahe, dass Bemühungen um die Förderung der Rassengerechtigkeit mit der Verpflichtung einhergehen, die Kraft der Musik zu nutzen. Die Aufführung der Musik schwarzer Komponisten ist nicht einfach oder nur eine Gelegenheit, historische Fehler zu korrigieren. Es sollte auch nicht als das Äquivalent zum Essen Ihres sprichwörtlichen Brokkolis angesehen werden. Es ist vielmehr eine Einladung, die erlesensten Gerichte zu genießen. Für die Musik schwarzer Komponisten zu kämpfen, bedeutet für eine bessere Welt zu kämpfen.