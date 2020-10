Alles für Andreas? Caro Robens hat sich so sehr verändert!

Kein Zweifel: es ist optisch Andreas Robens und seine Frau Caro absolut ein echter Hingucker. Die beiden sind seit 10 Jahren ein Paar, aber plötzlich erscheinen dunkle Wolken am Liebeshimmel im “Sommerhaus der Sterne”: Andreas ist sauer auf Caro – und sie weiß nicht einmal, was mit ihr passiert. Bald stellt sich die Frage: Ist Andreas der bestimmende Faktor in der Beziehung? Wurde Caro nur wegen ihm Bodybuilder? Im Video zeigt sie, wie sehr sich die 41-Jährige in den letzten 10 Jahren visuell verändert hat und warum das für Caro so wichtig war.