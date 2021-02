5G versorgt eine entfernte Docomo / Sony-Probefahrt mit Strom

Ein Auto in Guam zu haben und es in Japan 1.500 Meilen zu fahren, alles in 5G, schien ziemlich umstritten.

Bis es plötzlich nicht mehr war.

Das Auto, hergestellt von der Sony Corporation und mit dem Spitznamen New Concept Car SC-1, wurde mit getestet Docomo Pacific, der größte Telekommunikationsbetreiber in Guam und den Nördlichen Marianen.

Docomo Pacific, eine Tochtergesellschaft des japanischen Mobilfunkbetreibers NTT DoCoMo, begann seine 5G-Bereitstellung im August, startete jedoch im März 2019 ein 5G-Labor.

Silberne Bildschirme: NTT DoCoMo und Sonys autonomes SC-1-Fahrzeug mit 5G-Antrieb haben Bildschirme anstelle von Fenstern.

(Quellpaket: NTT DoCoMo)

Die Forscher werden nun untersuchen, wie gut die Datenübertragung funktioniert hat, um das Auto über eine solche Entfernung über ein 5G-Netzwerk mit geringer Latenz, Superhochgeschwindigkeit und hoher Kapazität zu steuern.

Raus aus meiner Wolke, steig in mein Auto

Der SC-1 ist nicht schlecht für einen Eimer Schrauben.

Bildsensoren sind vorne, hinten und auf beiden Seiten des Fahrzeugs angebracht, um dem Fernfahrer eine qualitativ hochwertige Sicht auf die Umgebung zu ermöglichen.

Passagiere an Bord können auch Videos der Umgebung auf Innenbildschirmen ansehen, als würden sie durch Fenster schauen.

Windows ist so 2020: Anstelle von Fenstern befinden sich an der Außenseite des Autos 4K-Digitalschilder, auf denen Anzeigen mit hoher Auflösung wie auf einer mobilen Werbetafel angezeigt werden können.

Es gibt auch einen Ultraschallsensor.

Und die Außenkameras können die im Fahrzeug herumlaufenden Personen scannen, ihre demografischen Daten lesen und bestimmte Anzeigen auf sie richten, da dies überhaupt nicht beängstigend ist.

Es ist ein Auto, es ist ein Flugzeug, es ist ein Handy

Sony ist ein bisschen in der Autoindustrie.

Das Unternehmen stellt Lautsprechersysteme für eine Reihe von Autoherstellern und Bildsensoren her, um einigen bei der automatischen Notabschaltung zu helfen Toyota und Lexus Modelle.

Sie sehen also die Argumentation: Beginnen wir mit zwei Stärken von Sony, Consumer Entertainment und Sensoren, und bauen wir dann ein Auto darum herum.

Denn sobald Sie von Ihren Fahraufgaben befreit sind, können Sie genauso gut aufholen Netflix.

“Wir glauben, dass die Entwicklung der Mobilität auch Autos als neuen Unterhaltungsbereich neu definieren wird”, sagte Kenichiro Yoshida, President und CEO von Sony.

Es ist jetzt eine seltsame Welt da draußen im Autoland.

General Motors sagte, er plante zu verwenden Android Software in seinen zukünftigen Fahrzeugen. Während Amazon Lamborghini als jüngstes Zuhause für Alexa auswählte.

Und Google und Apple sind auch Autohersteller in dieser seltsamen neuen fahrerlosen Welt des Automobilstahls, der Technologie und der Telekommunikation.

“Wir haben das Smartphone in ein Fahrzeug verwandelt”, sagen Docomo.

Schatz du kannst mein Auto fahren

Ein Konzeptauto anzubieten ist jedoch eine Sache. Das Starten eines Serienfahrzeugs ist etwas anders.

Apfelwar bis vor kurzem in Gesprächen mit Hyundai um sein Autoprojekt zu bauen, das er Titan Project nennt (und leider nicht das iCar).

Das Projekt wird von Doug Field geleitet, der 2018 nach einer Zeit bei Apple zu Apple kam Du bist hier.

Der drittgrößte Autohersteller der Welt gab jedoch bei seinem jüngsten Gewinnaufruf zu, dass er sich “fragt, wie es geht, ob es gut ist, es zu tun oder nicht”.

Derzeit stehen die Pläne still – die Produktion sollte jedoch 2024 beginnen, möglicherweise bei Hyundai. Dies im US-Bundesstaat Georgia.

Sony erwägt mit seinem Vision-S-Prüfstand eine Fusion mit dem österreichischen Hersteller Steyr.

In der Zwischenzeit hat NTT DoCoMo letzte Woche vereinbart, mit 12 anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ein schönes neues 5G Open RAN-Ökosystem einzuführen.

Zu seinen neuen Freunden hier gehören Nvidia, Qualcomm, roter Hut, Fujitsu, das NEC und Dell Japan.

Dies fügt einer anderen Gruppierung hinzu, der ORAN-Allianz dass NTT DoCoMo im Jahr 2018 gegründet wurde, mit AT & T., China Mobilgerät, Deutsche Telekom und Orange, um offenere Funkzugangsnetze zu betreiben. Dann Japan Rakuten Mobile unterstützte die Zahlen der Allianz von eins im November.

