16 vegane Schönheitsprodukte unter 15 $, die Ihr Leben verändern werden

Target hat sich eine Kult-Anhängerschaft und den Ruf erworben, viele Kunden mit mehr gehen zu lassen, als sie gekommen sind. Wenn Sie also das nächste Mal beim Einkaufen zusätzliche Produkte kaufen, stellen Sie sicher, dass sie alle tierversuchsfrei sind. Dieser All-in-One-Laden bietet eine große Auswahl an rein natürlichen, vollständig veganen Schönheitsprodukten, die Sie im Handumdrehen zum Strahlen bringen (ohne die Bank zu sprengen).

1 Love Good Chemistry Roll-On-Düfte ($13)

Diese auf ätherischen Ölen basierenden Düfte sind frei von schädlichen Chemikalien, die typischerweise in den meisten kommerziellen Düften zu finden sind, und sind vollständig veganfreundlich. Wählen Sie je nach Stimmung zwischen „Confident + Charming“ oder „Cool + Collected“ und erwarten Sie jede Menge Kommentare darüber, wie gut Sie riechen, wenn Sie diese Düfte tragen.

2 Ärzte Formel Butter Textmarker (9 $)

Dieser ultra-luxuriöse Bronzer mit Murumuru-Butter verleiht Ihrer Haut einen göttergleichen Glanz und lässt Sie aussehen, als wären Sie bereit für den Sommer. Mit diesen schimmernden Kompaktpudern werden Sie bald den heiß begehrten Instagram-Glow auf Ihren Wangenknochen bekommen.

3 Love Beauty and Planet Trockenshampoo ($7)

Heben Sie schlaffes Haar sofort mit diesem zarten, nach Zitrusduft duftenden Trockenshampoo-Spray auf. Diese tierversuchsfreie Marke ist exklusiv in den Regalen von Target erhältlich und bietet alles von Körperlotionen bis hin zu Shampoos und Spülungen, aber wir sind ein großer Fan dieser schnell abbindenden, haarschonenden Trockenshampoos.

4 Acures ernsthaft beruhigende Tansy Blue Jelly Mask ($ 11)

Verteilen Sie diese leichte Maske auf Ihrem ganzen Gesicht und spülen Sie sie dann sanft ab, um mit strahlend schöner Haut aufzuwachen. Diese mit Heidelbeere, Tulsi und Kurkuma angereicherte Maske ist für alle Hauttypen geeignet und füllt und regeneriert die Haut.

5 Ella + Mila Nagellack (10,50 $)

An allen Target-Standorten finden Sie Schattierungen in einer breiten Palette von Farben dieses 100 % veganen Schönheitsunternehmens, von blassrosa bis hin zu satten violetten Farbtönen. Gönnen Sie sich einen Spa-Tag zu Hause und verwöhnen Sie sich mit einem Rom-Com, während Sie Ihre Nägel glamourös aussehen lassen.

6 Pacifica Beauty Clay Gesichtsmaske ($ 15)

Diese wiederverwendbaren Gesichtsmasken bieten eine nachhaltige Alternative zu beliebten Einweg-Blattmasken und eignen sich perfekt für einen entspannten Abend mit veganen Imbissbuden und Netflix. Verwenden Sie es einfach mit Ihrem Lieblingsserum oder Ihrer Lieblingscreme, um die Inhaltsstoffe einzuschließen und die Hydratation zu steigern.

Sieben Rohzucker-Körperwäsche ($ 7)

Rohes Zuckerrohr und Kräuterextrakte wie Kokosnuss-, Zitronen- und Ingwerextrakt bilden diese super schäumenden und reinigenden Duschgele von diesem in So Cal ansässigen Unternehmen. Die Deckel sind aus Bambus und jede Flasche ist mit den pflegenden Eigenschaften botanischer Inhaltsstoffe gefüllt.

8 Ja zu Gesichtstüchern ($6)

Wenn Sie zu faul sind, Ihr Gesicht zu waschen, oder wenn Sie auf Reisen sind und nur über begrenzte Ressourcen verfügen, erleichtern diese Gesichtstücher das Entfernen Ihres gesamten Make-ups. Verwenden Sie es im Flugzeug, im Uber zu Ihrem Hotel oder sogar direkt vor dem Schlafengehen, wenn Sie unter Jetlag leiden. Plus, sobald Sie dieses Tuch verwendet haben, werfen Sie es in den Kompost! Ja, es ist kompostierbar.

9 Eco Tools Make-up-Pinsel ($ 6-15)

Diese Pinsel bestehen aus synthetischen Fasern, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sich Tierhaare in Ihren Make-up-Tools verstecken. In den Gängen von Target hängen verschiedene Bürstengrößen mit speziellen Linien, die für empfindliche Haut entwickelt wurden.

zehn Thayers Zaubernuss-Tonikum ($10)

Dieses hautschützende Produkt strafft und reinigt Ihr Gesicht, strafft Ihre Poren und pflegt und schützt Ihre Haut. Es ist völlig alkoholfrei und verwendet beruhigende Aloe Vera, um Ihre Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu erfrischen.

11 Zuzu Luxe Eye Pencil ($14)

Diese in Deutschland hergestellte Marke verwendet beruhigendes Jojobaöl für eine einfache Anwendung, das auch die Haut um Ihre Augen mit Feuchtigkeit versorgt. Erhältlich in Farbtönen wie Weiß und Indigo, können Sie alles von einem alltäglichen Look bis zu einem szenestehlenden Nachtlook tragen.

12 Der Lip Bar Matte Lippenstift ($13)

Dieses vegane, von einer schwarzen Frau geführte Unternehmen hat in der Kosmetikindustrie Wellen geschlagen, indem es eine große Auswahl an flüssigen, matten Lippenstiften und anderen Schönheitsprodukten für Frauen aller Hauttöne anbietet. Außerdem ist seine langanhaltende Formel wischfest und sieht super fabelhaft aus!

13 Derma-E-Reiniger ($15)

Diese supersanften, leicht schäumenden Reiniger beseitigen die Abnutzung des Tages und lassen Sie sich frischer denn je fühlen. Es verwendet heilende und Anti-Aging-Säuren wie Hyaluron- und Glykolsäure, die feine Linien und Falten reduzieren und Ihre Haut perfekt reinigen.

14 Starface Pickel und Akne Aufkleber ($13)

Die entzückenden sternförmigen Knopfaufnäher aus Hydrokolloid machen das Bekämpfen dieser irritierenden Flecken ein wenig mehr Spaß. Sie helfen, äußere Bakterien zu blockieren und verhindern, dass sich die Haut ansammelt, während sie sich an Ihre Gesichtsstruktur anpassen, um stundenlang oder über Nacht an Ort und Stelle zu bleiben.

fünfzehn Elf Rose Gold Lidschatten-Palette ($ 10)

Diese 10-Farben-Palette ist eine Mischung aus schimmernden und matten Finishes, damit Sie Ihren Look mühelos von Tag zu Nacht wechseln können. Jeder warme, tiefe Sunset-Farbton ist ultra-pigmentiert, um den kühnen Augen-Look Ihrer Träume zu kreieren.

16 Versed Dewpoint Feuchtigkeitsspendende Taucreme ($15)

Diese Taucreme ist leicht, zieht sofort ein und verschwindet in der Haut, sodass die feuchtigkeitsspendende Wirkung lange nach dem Auftragen anhält. Beruhigender grüner Tee und feuchtigkeitsspendende Aloe Vera sorgen dafür, dass Ihre Haut den ganzen Tag über glücklich und hydratisiert bleibt.

