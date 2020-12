11 schreckliche Weihnachtshorrorfilme, um diese Angst vor den Feiertagen zu verbreiten

Weihnachten ist eine Zeit, um sich aufzuwärmen, die Freude zu verbreiten und Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen. Es geht darum, der Person, die du liebst, zu sagen, wie viel sie dir bedeutet, und alles zu schätzen, was du auf der Welt hast. Oder Sie können all diesen Brei vermasseln und sich einfach ein paar brutale, blutige, geradezu PTBS-induzierende Horrorfilme ansehen, um die Dinge umzudrehen. Ho ho ho!

1. Krampus

Der Name dieses Films basiert auf der Dämonenziege aus der österreichischen Folklore – einer Kreatur, die Kinder erschreckt, die sich zu Weihnachten schlecht benehmen. Dieser Film dreht sich um ein Kind, das aufgrund seiner dysfunktionalen Familie das Interesse an den Feiertagen verliert und das Monster weckt.

2. Gremlins

Dieser Kultklassiker von 1984 ist eine Horrorkomödie mit einer absolut lächerlichen Prämisse – weshalb er immer noch ein Fanfavorit ist. Die Geschichte folgt diesen niedlichen kleinen Baby-Yoda-ähnlichen Kreaturen, die sich in bösartige Monster verwandeln, wenn sie Wasser bekommen oder wenn sie nach Mitternacht essen. Die Kreaturen werden an Heiligabend wild und es ist ein herrliches Blutbad für die Feiertage.

3. Eine Weihnachtshorrorgeschichte

Dieser kanadische Anthologiefilm erzählt vier miteinander verflochtene Kurzgeschichten über wirklich schreckliche Kreaturen, die zu Weihnachten in der Stadt Bailey Downs landen. Das Schlimmste ist, dass selbst der Weihnachtsmann nicht gegen das Schlimmste dieser Monster immun ist – Krampus selbst.

4. Sei besser vorsichtig

In diesem psychologischen Horrorfilm von 2016 spielen Olivia DeJonge, Levi Miller und Ed Oxenbould die Hauptrolle. Die Geschichte handelt von einem Jungen und seinem Babysitter, die gezwungen sind, sich zu Weihnachten gegen einige sehr unerwünschte Gäste zu verteidigen.

5. Stille Nacht

Die Weihnachtsfeierlichkeiten einer Kleinstadt werden durch die Anwesenheit eines rücksichtslosen Mörders unterbrochen, der sich dank eines Weihnachtsmannkostüms in Sichtweite versteckt. Die Filmstars Malcolm McDowell von Uhrwerk Orange Ruhm.

6. Mercy Christmas

Der Mann trifft die perfekte Frau – sie klicken sofort – sie lädt ihn zum Weihnachtsessen seiner Familie ein. Alles läuft nach Plan, oder? Falsch – genau das, was für diese verdrehte Geschichte auf der Speisekarte steht, hat eine ziemlich grausame Wendung. Hinweis, er ist es.

7. Anna und die Apokalypse

Das Genre dieses Films selbst sollte von Interesse sein – es ist ein britisches Weihnachtszombie-Musical. Ja, in diesem Satz gibt es viel zu entziffern. Die Handlung dreht sich um Anna und ihre Freunde, die kämpfen, um ihre Stadt – und Weihnachten – vor einem bösartigen Zombie-Angriff zu retten.

8. Jack Frost

Er ist nicht der Jack, den Sie wahrscheinlich erwarten würden – er zeigt weder Michael Keaton noch zeigt er irgendeine Art von Sentimentalität. Dies war ein Live-Action-Slasher-Film über einen animierten Schneemann, der mit seiner Möhrennase Menschen tötet. Perfekte kitschige Urlaubsgüte.

9. Seltene Exporte: eine Weihnachtsgeschichte

Dieser finnische Film folgt zwei Jungen, die glauben, dass das Grab des Weihnachtsmanns während eines Bergbohrprojekts entdeckt wurde. Was jedoch auftaucht, ist kein gütiger und fröhlicher alter Mann, sondern eine monströse Kreatur, die die Erde terrorisiert.

10. Töte den Weihnachtsmann

Diese kitschige Slasher-Komödie spielt den professionellen Wrestler Goldberg als Hauptfigur. Die Wendung ist jedoch, dass der Weihnachtsmann all die Jahre aufgrund eines himmlischen Deals gezwungen war, freundlich zu sein, und er ist tatsächlich ein Dämon, der endlich das tun kann, was er am meisten liebt – töten. und gemein sein.

11. P2

Eine Geschäftsfrau, die spät zur Arbeit geht, steckt in einem höllischen Albtraum an Heiligabend, als ein psychopathischer Wachmann sie in der Tiefgarage einsperrt. Sie muss alles tun, um zu entkommen und vor allem zu überleben, da ihr Angreifer von ihr besessen ist und vor nichts Halt macht.

Habt alle ein komisches Weihnachtsfest!