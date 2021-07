Zhou feiert F1-Debüt in Österreich mit Alpine

Der Formel-2-Meisterschaftsführer Zhou hat in den letzten 12 Monaten im Rahmen seiner Funktion bei der Alpine Academy, der er unter seiner alten Identität Renault beigetreten ist, in den letzten 12 Monaten regelmäßig private Tests in Formel-1-Autos durchgeführt .

Zhou fuhr das Renault F1-Auto des letzten Jahres bei Tests nach der Saison in Abu Dhabi, wird aber jetzt einen ersten Blick auf die 2021-Maschinen werfen, wenn er Fernando Alonso im Eröffnungstraining am Freitag auf dem Red Bull Ring ersetzt.

„An einem Formel-1-Grand-Prix-Wochenende im FP1 zu fahren, ist wie ein wahr gewordener Traum und ein weiterer Schritt in Richtung meines ultimativen Ziels, Formel-1-Fahrer zu werden“, sagte Zhou.

“Es wird eine ganz besondere Zeit. Ich bereite mich so gut wie möglich vor und sorge dafür, dass ich alle Ziele und Pläne erreiche, die mir das Team gesetzt hat.”

„Es gab nicht viele chinesische Fahrer in der Formel 1, daher wird es ein sehr stolzes Gefühl sein, an einem Rennwochenende hinter dem Steuer einer F1 zu sitzen.

„Es wird noch spezieller, dass ich das Auto von Fernando fahre, denn er hat mich in meiner Jugend zu einer Rennkarriere inspiriert.

“Ich bin mit meinen bisherigen Leistungen sehr zufrieden und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich von meinen Mitmenschen erhalte. Mein Ziel ist es, diese Chance zu maximieren, und ich freue mich sehr darauf.”

Zhou wird erst der dritte chinesische lizenzierte F1-Fahrer sein, der an einem Grand-Prix-Wochenende antritt, nach Ma Qinghua (unten), der 2012 und 2013 an fünf FP1 teilgenommen hat, und Adderly Fong, der im FP1 an der 2014 Abu Dhabi GP.

Zhou erlebte den Red Bull Ring in den letzten F1-Autos, nachdem er im vergangenen September einen zweitägigen Test auf der Strecke in einem Renault-Auto mit 2018er Ausstattung absolviert hatte.

Alpine-Chef Laurent Rossi war überzeugt, dass die Erfahrung, ein Formel-1-Auto an einem offiziellen Grand-Prix-Wochenende zu fahren, dem 22-Jährigen zugute kommen würde.

„Die Herausforderung für junge Fahrer, in die F1 einzusteigen, ist unglaublich schwierig, und wir sind stolz darauf, zukünftige Talente auf dieser Straße zu unterstützen“, sagte Rossi.

„In seiner Rolle als Testfahrer hat Guanyu an Trainings- und Simulationssitzungen teilgenommen, daher ist ein kostenloser Test in einem aktuellen Auto ein logischer und wichtiger Schritt für einen der hellsten Stars der Akademie.

“Diese Erfahrung wird ihm immens helfen, da er sehr solide Fortschritte in Richtung des ultimativen Ziels macht, ein Vollzeit-F1-Sitz zu sein.”

Alpine hat sein F1-Training für das nächste Jahr bereits bestätigt, nachdem er einen neuen langfristigen Vertrag mit Esteban Ocon unterzeichnet hat, was bedeutet, dass er 2022 wieder mit Alonso zusammenarbeiten wird.

Aber das Team hat bereits angekündigt, dass es Optionen prüfen wird, um Zhou in die Startaufstellung zu bringen, wenn er in diesem Jahr die erforderlichen Superlizenzpunkte in der F2 erhält, um ihn für einen Sitz in der F1 zu qualifizieren.

Zhou führt derzeit die F2-Punktewertung mit fünf Punkten gegen den jungen Bergsteiger Oscar Piastri an und erzielte in Bahrain und Monaco aufeinanderfolgende Siege.