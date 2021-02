Wo man blaue Kreaturen für die Kurious Kamera findet

Gestern, Genshin Impact ‘S-Spieler erlebten zum ersten Mal das Five Flushes of Fortune-Event. Mit dem neuen Kurious Kamera-Gadget können Spieler Fotos in verschiedenen Farben aufnehmen und diese gegen Belohnungen einlösen. Wenn gestern alle gesucht haben rote GegenständeDie heutigen fotografischen Motive sind also blaue Kreaturen. Hier ist unser Mini-Guide, der Ihnen hilft.

Genshin Aufprall Anleitung: Blaue Kreaturen für die Kurious Kamera

Die blauen Kreaturen sind die Monster und die Tiere Genshin Aufpralldie Welt. “Blau” bezieht sich hier auf Kreaturen, die von Natur aus vom Typ Hydro oder Cryo sind.

Wie üblich können die Farben, die Sie erhalten, getroffen oder verfehlt werden (es ist nicht garantiert, dass Sie immer Ultramarin erhalten, selbst wenn Ihre Ziele bläulich gefärbt sind). Versuchen Sie auch, weiter weg zu sein, um Aggro zu vermeiden, da Sie Fotos von Feinden machen. Wenn dein Charakter getroffen wird, verliert die Kurious Kamera den Fokus und du musst sie erneut aktivieren. Schließlich sollten Sie in der Lage sein, Fotos von gruppierten Kreaturen aufzunehmen (ein Foto pro Kreatur). Es ist jedoch auch möglich, gesperrt zu werden, und Sie müssen möglicherweise eine andere Menge in einem anderen Bereich finden.

Wie auch immer, lassen Sie uns über die blauen Kreaturen sprechen, die ich ausgecheckt habe:

Kryo- und Hydro-Schleime – Diese neigen dazu, ultramarine und purpurrote Farben zu ergeben.

Hilichurls (Cryo Archers / Shields), Samachurls (Cryo und Hydro), Mitachurls (Ice Shield Wall) – Diese bieten Ihnen eine Auswahl an Farben wie Ultramarin, Purpur und Ocker.

Frostarm Lawachurls – Hat ein blasses Gold von einem Kerl bekommen.

Kryo-Kristallfliegen (überall in Dragonspine zu finden) – Sie gaben mir blasses Gold.

Fatui (Hydrogunner und Cryogunner) – Ich habe ockerfarbene Fotos; Die Fatui Cicin Magier sollten auch lebensfähig sein.

Abyss Mages (Hydro und Cryo) – Ich habe keine Fotos von diesen Jungs gemacht, aber sie sollten es auch sein.

Wie für die folgenden Muster:

Oceanid – Die Kurious Kamera wirkt sowohl auf den Boss als auch auf seine flüssige Höllenbrut. Sie würden jedoch meistens in Übersee haben.

Cryo Regisvine – Ich hatte eine lila Aster von diesem Feind.

Erstes Geovishap – Es sollte funktioniert, wenn es sich in seine Cryo- oder Hydro-Formen verwandelt. Leider habe ich weiterhin andere Basisversionen bekommen.

Andrius – Ich weiß nicht, welche Farbe Sie vom Chef bekommen können, weil mir mein täglicher Film bereits ausgeht, aber die Kurious Kamera arbeitet an ihm.

Sturmterror – Obwohl es sich um einen riesigen blauen Drachen handelt, basiert er auf Anemo. Oh, und Sie können die Kurious Kamera sowieso nicht verwenden, während Sie sich in einer Domain befinden.

Dies macht es für den zweiten Tag von Genshin AufprallDas Five Flushes of Fortune-Ereignis und sein Thema der blauen Kreaturen. Vergessen Sie nicht, morgen wiederzukommen, um zu sehen, was Sie erwartet.

