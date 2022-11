Wissenswertes zum Wurstfest 2022 in New Braunfels: Polka, Bratwurst, Bier, Probe

Es ist an der Zeit, die Lederhosen abzustauben, denn das Wurstfest, die jährliche Feier des texanischen deutschen Erbes in New Braunfels, steht vor der Tür.

Von Freitag bis 13. November wird das Festival 40 Bands auf Bühnen in fünf Spielstätten auf dem Wurstfest-Gelände im Landa Park beherbergen: Wursthalle, Stelzenhaus, Stelzenplatz und zwei Zelte, das Kleine Zelt und das Große Zelt.

Die deutsche Folkband Die Bayrischen Hiatamadln und die Wurstfest-Stammgast Alex Meixner Band treten an den ersten sechs Tagen des Festivals im großen Zelt auf. Meixner, der Frontmann und Namensgeber der Band, zog Anfang des Jahres von Florida nach New Braunfels. Seit 1999 spielt er Polka beim Festival. „Die Leute tun alles dafür“, sagte er. „Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, dass man mit ein paar tausend Leuten in einem Zelt spielen kann und es sich wie eine Party in seinem Wohnzimmer anfühlt.“ Meixner sagte, eine der größten Freuden des Wurstfestes sei für ihn die Gelegenheit, sich mit anderen Bands wie seiner zu vernetzen, die den Geist traditioneller deutscher und österreichischer Musik ehren und gleichzeitig moderne Instrumentierung und neue Sounds integrieren. Ein großer Schritt im wachsenden Interesse an der Alex Meixner Band sei die Einbeziehung von Rockelementen in ihren Auftritt gewesen, sagte er, der vor etwa 15 Jahren begann. Auf ExpressNews.com: Polka King Alex Meixner zieht nach New Braunfels Wann:

Freitag-Nov. 13 Wo:

Wurstfest-Gelände, Landa Park, 120 Landa St., New Braunfels Einzelheiten:

$20 am Wochenende, kostenlos an Wochentagen,

www.wurstfest.com Mehr sehenZusammenbruch

Die Wurstfest-Besucher können erwarten, dass Meixner und seine Band die Talente anderer Künstler, die auf dem Festival auftreten, sowie einige Gäste aus anderen Musikrichtungen präsentieren werden. READ Berliner Dirigent Petrenko macht sich Sorgen: „Niemand braucht uns mehr“ In dem kleinen Zelt findet das Publikum Künstler wie Jodlermeister Kerry Christensen und Terry Cavanagh & Alpine Express. Nachdem er „mindestens 30 Jahre“ auf dem Wurstfest gespielt hatte, sagte Cavanagh, seine Band habe ihren traditionellen Polka-Sound erweitert, indem sie eine Show rund um Sketche kreierten, die das Publikum zur Teilnahme anregten, eine Idee, die ihm beim Anschauen von Filmen gekommen sei. Es sei wichtig, einen authentischen traditionellen Sound beizubehalten, sagte er, aber die Erwartungen des Publikums würden sich in den letzten 30 Jahren zwangsläufig ändern, daher sei es wichtig, dafür zu sorgen, dass der Act frisch bleibe. „Als ich damit anfing, wollte jeder traditionelle Musik“, sagte Cavanagh. Im Laufe der Jahre begann Alpine Express, dem Mix neuere Musik hinzuzufügen, um jüngere Fans anzusprechen, in der Hoffnung, einen Katalog zu erstellen, der diese Newcomer auf halbem Weg treffen kann und dennoch diejenigen anspricht, die auf der Suche nach einer authentischen Polka sind. In den Spielstätten Stelzenhaus und Stelzenplatz treten Künstler wie die Lederhosen Junkies, die Band Chris Rybak oder die Ennis Czech Boys auf. Ennis Czech Boys-Mitglied Trey Sylvester sagte, es sei das 14. Wurstfest der Band. Mit einem Schwerpunkt auf der Feier der Musik, die von deutschen und tschechischen Einwanderern nach Texas gebracht wurde, besteht das Repertoire der Gruppe aus Polkas, Walzern und traditioneller Volksmusik, die das Publikum zum Tanzen bringen sollen. „Wir wollen die Leute dazu bringen, mit uns zu feiern“, sagte Sylvester. „Viele dieser Songs waren ursprünglich nur auf Hörnern oder Akkordeons“, sagte Sylvester. „Wir haben Akkordeons, Saxophone und Trompeten, Keyboards, Bässe, Gitarren und Schlagzeug. Wir sind keine Tuba-Band. READ Junge Tanzgruppe bringt BGT-Juroren mit rührender Botschaft zum Weinen Während die Musik spielt, werden 20 gemeinnützige Organisationen, darunter die New Braunfels Conservation Society, Lebensmittel auf dem Gelände verkaufen, sagte Bob DiFonzo, der diesjährige Big Opa. Auf der Speisekarte stehen traditionelle Wurstfest-Gerichte wie Stockwürste, Schnitzel, Streudel und jede Menge Bier, aber auch ausgefallenere Jahrmarktsgerichte wie in Schokolade getunkte Gurken und gebratener Hähnchenspeck. Als Big Opa ist es DiFonzos Aufgabe, das Wurstfest-Gelände zu durchstreifen und mit den Teilnehmern zu interagieren, um sicherzustellen, dass es allen Spaß macht. Festivalbesucher sollten nach DiFonzo Ausschau halten, wenn sie einen Grosse Opa-Gedenkknopf ergattern wollen – er wird mit seiner blau-goldenen bayerischen Mütze mit Federn sicher auffallen. Einen vollständigen Zeitplan für Veranstaltungen, Unterhaltung und teilnehmende Organisationen finden Sie unter wurstfest.com. DiFonzo empfiehlt, die Website zu überprüfen, bevor Sie zum Landa Park fahren, damit Besucher geplante Straßensperrungen für navigieren können

Auswirkungen auf den Festivalverkehr.