Wie jüdische Allianzen den Aufstieg von Vernon Jordan vorangetrieben haben – der Stürmer

Vernon Jordan, starb im März dieses Jahres, wäre heute, am 15. August, 86 Jahre alt geworden.

Jordan war mehr als nur ein Anwalt, er war Mechaniker und Königsmacher. Seinen Einstieg in die High-End-Kanzlei Akin Gump Strauss Hauer & Feld verdankte er seinem Seniorpartner Robert Strauß, ein in Texas geborener Mover und Shaker deutsch-jüdischer Abstammung.

Im Gegenzug nutzte Jordan seinen Bericht “Goldener Rolodex” bekommen Jobs für eine Reihe von jüdischen Geschäftsleuten, darunter Lou Gerstner als CEO von IBM und James Wolfensohn, ein Australier österreichisch-jüdischer Herkunft, als Präsident der Weltbankgruppe.

Jordan kollidierte nur mit jüdischen Freunden, als seine eigenen Karriereambitionen durchkreuzt wurden. In Eins Erinnerung, er hat erzählt wie Morris Abram, ein Bürgerrechtsanwalt, der die Freilassung von Martin Luther King aus einem Gefängnis in Fulton County, Georgia, verhandelte und später Präsident der Brandeis University war, weigerte sich überraschend, Jordan zu einem Partner in seinem Kabinett im Bereich „Anwälte“ zu machen.

In Atlanta lief Jordans Mutter ein Caterer für Kunden, die den Südjuden etwas ähneln, dargestellt in Alfred Uhrys “Fahre Miss Daisy.” 1967 wählte Charles Wittenstein, ein langjähriger Pfeiler der Anti-Defamation League im südlichen Regionalbüro von B’nai B’rith, Jordanien für eine Studienreise nach Israel.

Anfällig für biblische Diktionen, als der Bürgerrechtsanwalt Burke Marshall 2004 starb, Jordan hat begonnen eine Gedenkwürdigung, die 2. Samuel 3:38 zitiert: “Wissen Sie nicht, dass heute in Israel ein Fürst und ein großer Mann gefallen sind?”

Zu Jordans herausragenden Leistungen gehört die Aufhebung der Rassentrennung der University of Georgia, als Felddirektor des Staates für die NAACP und Präsident der National Urban League.

Er hat sich jedoch nicht dem zivilen Ungehorsam zugewandt und bei der NAACP aktiv Strategien entwickelt, um Bürgerrechtsziele mit deutlich anderen Methoden als Martin Luther King zu erreichen.

Jordan hat als Berater des Präsidenten der USA nach Hebelwirkung und Unternehmensstatus gesucht Bernhard Baruch Vielfalt, vor allem für Bill Clinton. Dennoch lehnte er jede politische Ernennung ab, die eine Zustimmung des Kongresses oder eine Untersuchung seiner Einkünfte und potenzieller Interessenkonflikte erfordern würde.

Währenddessen hat er eine Affinität zu amerikanischen Juden gezeigt und in charismatischen öffentlichen Reden, die das Publikum zum Lachen bringen, Lob und Tadel verbreitet.

So war Buchen im Juni 1974 auf der Jahresversammlung der Filiale des American Jewish Committee in Atlanta. Jordan zitierte zunächst Ovadia Yosef, den sephardischen Oberrabbiner Israels, der hatte auf Hebräisch erklärt einen Monat zuvor bei einer Kundgebung für sowjetische Juden, “wenn ein Jude irgendwo auf der Welt leidet, empfindet jeder Jude diesen Schmerz.”

Jordan fügte hinzu: „Ich würde das nur ändern, um zu lesen, dass ‚jeder anständige Mensch diesen Schmerz empfindet‘ Die Behandlung ihrer schwarzen Minderheit war historisch ein Maß für die Reife und den Anstand unserer Nation.

Anstatt über die Behandlung der beiden Minderheiten durch die Vereinigten Staaten zu verzweifeln, behauptete Jordanien, dass „alle anständigen Menschen“ besorgt sein sollten über die Verfolgung von Juden in Syrien, im Irak und in der Sowjetunion sowie in den Vereinigten Staaten der Staat Israel. Er fügte hinzu, dass die meisten Afroamerikaner seinen Standpunkt zu diesem Thema teilen.

Jordan wies besonders auf die Empathie der Schwarzen hin, als „dunkelhäutige nordafrikanische Juden“ Opfer von Terroranschlägen in Israel wurden, und zitierte „Der neue Antisemitismus“ veröffentlicht von der B’nai B’rith Anti-Defamation League, um zu behaupten, dass ihre Analyse des Sektierertums gegen Juden genau auch auf die Erfahrung der Schwarzen zutrifft.

Nachdem er seine Zuhörer vorbereitet hatte, kündigte Jordan an, dass er “mit der Offenheit eines wahren Freundes sprechen” werde, um zu argumentieren, dass Juden trotz einer Klage von 1971 positive Maßnahmen für Schwarze unterstützen sollten Marco Defunis, ein sephardischer Jude aus Seattle, gegen die Law School der University of Washington, weil er an seiner Stelle afroamerikanische Bewerber zugelassen hatte.

Jordan stellte fest, dass der National Council of Jewish Women und die Union of American Hebrew Congregations in der Tat positive Maßnahmen unterstützen, und forderte andere Verbündete unter Berufung auf „Herzls Gebot:“ Jeder, der Männer ändert, muss die Bedingungen seines Lebens ändern. „Es ist klar, dass es ist nicht nötig zu erwähnen Theodore Herzl Vornamen in diesem Unterfangen, endete Jordan in einer Beredsamkeit, indem er die “zeitlosen Worte des Großen” zitierte Hillel: “Wenn ich nicht für mich bin, wer wird es für mich sein …”

Ebenso versuchte Jordan 1984, die Empörung über Jesse Jackson als Präsidentschaftskandidat zu beruhigen. verwiesen Juden als “Hymies” und New York als “Hymietown” im Gespräch mit einem Reporter.

Jordanien Rede das New Yorker Chapter des AJC forderte einen “phantasievollen Akt der Sympathie” von Juden, um die Dinge aus einer afroamerikanischen Perspektive zu sehen, und beschrieb die amerikanisch-jüdische Gemeinde mit etwas übertriebenem Optimismus als “weitgehend wirtschaftlich sicher und selbstsicher”. .

Jordan forderte die Juden auf, zu verstehen, dass schwarze Jackson-Anhänger genau wie die Juden seien, die „um die Jahrhundertwende massenhaft aus ihren Ghettos kamen, um für die ersten jüdischen Kandidaten für lokale und nationale Ämter zu stimmen – aus Stolz und Enthusiasmus an der Politik der Nation teilnehmen. Diese frühen jüdischen Kandidaten waren Radikale. Sie waren überzeugte Verfechter dessen, was sie und ihre Wähler als jüdische Interessen ansahen. Und einige von ihnen wären den anspruchsvollen jüdischen Wählern der 1980er Jahre peinlich.“

Es war schmeichelhaft für die damaligen Juden, als hochentwickelte Politiker bezeichnet zu werden, obwohl die Wahl von Ed Koch, Abe Beame und Jacob Javits kaum extreme Raffinesse erforderte. Doch in der historischen Tatsache, bahnbrechende amerikanisch-jüdische sozialistische Kandidaten wie z Victor L. Berger und Morris Hillquit (geboren als Moishe Hillkowitz in Riga) waren würdige Typen, nicht der Typ, der beiläufig rassistische Beleidigungen über einen Journalisten fallen ließ.

Jordan betonte die “wesentliche Interdependenz” von Juden und Schwarzen in Amerika und forderte sein Publikum auf, das gelegentlich unglückliche hochkarätige Zitat zu ignorieren, das “nur Antisemiten und Rassisten Unterhaltung bietet”.

Seine Schlussfolgerung zitierte einen Artikel der New York Times vom Juli 1893 über ein jüdisches Ghetto, der besagte, dass er in jüngerer Zeit über schwarze Ghettos hätte geschrieben werden können, und stellte deutlich fest: „Dieser rassistische Times-Artikel handelte von Ihren Großmüttern, Eltern.

In Eins Prüfung von 1975, immer noch auf positiver Ebene, wies Jordan auf eine Studie im “Kommentar” des israelischen Pädagogen hin Jacob Katz über die Verbreitung von jüdischen Studienprogrammen an Universitäten und argumentierte, dass seine Behauptungen auch für Schwarze zutrafen.

In privaten Interaktionen mit jüdischen Verbündeten könnten Jordans Argumente direkter und anklagender sein, als vertrauliche Protokolle aus einem AJC von 1979 Begegnen über “Schwarz-jüdische Beziehungen” enthüllen. Bertram Gold, Executive Vice President von AJC, stellte fest, dass Jordan den Führern der Gruppe gesagt hatte: „Ihr habt die Macht. Gold bemerkte wehmütig: „Dieser Mythos stirbt schwer. still [African-American] wollen jüdische politische Unterstützung.

Solche Nuancen waren in Jordans öffentlicher Karriere selten. Alles in allem war sein leuchtendes Vorbild sein ganzes Leben lang das, was er namens eine “Erklärung der gegenseitigen Abhängigkeit” zwischen amerikanischen Juden und Schwarzen.