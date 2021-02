Werner Herzogs neuer Film ist ein tiefer Einblick in die Kraft der Meteoriten

„Es gibt so viele Filme, die für Fernsehdokumentationen über Meteoriten gemacht wurden, sowie Hollywood-Filme wie Tiefe Wirkungund andere, die sich das Weltuntergangsszenario ansehen, aber ich denke, was Werner und ich erreichen, ist eine aufregende neue Form der Wissenschaftsdokumentation, die sich mit menschlichen Geschichten und nicht nur mit Wissenschaft befasst “, sagt Oppenheimer. „Er fragt, welche Bedeutung dieser Krater für indigene Gemeinschaften hat. Welche mündlichen Überlieferungen haben sie zu diesem Thema seit Tausenden von Jahren? Warum befindet sich im Zentrum der Großen Moschee von Mekka wahrscheinlich ein Meteorit und warum ist es eines der heiligsten Königreiche im Islam? Es wird angenommen, dass der Stein vom Engel Gabriel nach Ibrahim gebracht und ihm gegeben wurde, um in die Kaaba gelegt zu werden.

Die Untersuchung von Meteoriten ist zwar eine wissenschaftliche Angelegenheit, hat aber auch ein spirituelles Element. In der Dokumentation zeigen wir, wie sie ihre Energie auf die Erde ausüben, nicht nur durch mehrere Interviews mit vielen eklektischen Menschen, die überlebensgroße Kräfte untersuchen, sondern auch durch atemberaubende Bilder von leichten Meteoriten, die vom Feuer in den Himmel und in den Himmel rasen Erde. .

“Jemand fragte mich, ‘was ist der Sinn davon, sind das nur leblose Felsen diese Meteoriten?’ Aber der Punkt ist, dass sie alles andere als leblos sind “, sagt Oppenheimer. „Einige von ihnen sind mit organischen Molekülen gefüllt und könnten die Bausteine ​​des Lebens sein. Und natürlich betreten sie von Zeit zu Zeit unseren Planeten und stellen die Körperuhr zurück, wie sie es vor 65 Millionen Jahren mit dem Aufprall des Asteroiden getan haben. Ich denke, was uns an ihnen fasziniert, ist, wie sich die Verflechtung dieser Steine ​​oder Sternschnuppen auf die menschliche Natur um sie herum auswirkt.

Am 7. November 1492 stürzte der erste aufgezeichnete Meteorit als brennender Weltraumfelsen über den Himmel in die Erde. Er bohrte ein drei Fuß tiefes Loch in den Boden eines Weizenfeldes in der Nähe der französischen Stadt Ensisheim, wobei ein kleiner Junge der einzige Zeuge war, wie die Geschichte erinnert. Zu dieser Zeit beeindruckte die bemerkenswerte Stärke des Meteoriten den österreichischen Militärbefehlshaber, König Maximilian, der eine Woche nach seiner Ankunft in die Stadt kam, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Er nannte es ein “Zeichen der göttlichen Gunst” – Herzog und Oppenheimer Feuerball hilft uns zu verstehen warum.

In dem Film werden uns zitternde Bilder des Schwarzen Steins gezeigt, eines heiligen Felsens in der Stadt Mekka, den Muslime während des Hajj umkreisen, einer jährlichen islamischen Pilgerreise, die für Muslime eine obligatorische religiöse Pflicht ist, mindestens einmal in ihrem Leben aufzutreten. Wissenschaftler durften den schwarzen Stein nie untersuchen, aber Forscher glauben, dass es sich um einen Meteoriten handelt. “Das sind Dinge, von denen ich glaube, dass sie nicht jeder kennt”, fügt Herzog hinzu. „Ich glaube nicht, dass viele wissen, dass Menschen Zucker in Meteoriten gefunden haben oder dass man sie aufheben und das Innere eines Staubsaugers riechen kann. Dieser Geruch ist viereinhalb Millionen Jahre alt. So fühlte sich das Universum vor 4.500 Millionen Jahren an.

In der einstündigen und 37-minütigen Fahrt, die von Herzogs berühmtem Voice-Over erzählt wird, gibt es viel zu verdauen. Herzog und Oppenheimer, die zuvor zusammengearbeitet haben In der Hölle Tauchen Sie 2016 in die verschiedenen Einschlagkrater auf der ganzen Welt ein. Vom Polo Plato in der Antarktis, einer riesigen Fläche aus blauem Eis mit nur einer Handvoll verstreuter Menschen, die nach Meteoriten suchen, am Meer auf Meer Island in der Torres-Straße zwischen Queensland und Neuguinea, wo wir Einheimischen einen Meteoritentanz zeigen. Oppenheimer erklärt: „Die Meer-Inselbewohner glauben, dass die Seelen der Verstorbenen auf eine Kokospalme klettern und sich in den Nachthimmel stürzen. Wenn sie also eine Sternschnuppe sehen, bedeutet dies, dass jemand tot ist oder bald sterben wird, und es stellt sich heraus, dass sie spielen mit Feuer. Fackeln in der Nacht.

Für Herzog sind es die verschiedenen Formen und Größen, die ihn am meisten faszinieren. “Ich lobe Mikrometeoriten, wenn sie mikroskopisch klein sind. Es ist erstaunlich”, sagt er. „Aber insgesamt sind dies die schönsten Skulpturen. Ich meine, der Film hält den Atem an und hört auf, weil er sich nacheinander zeigt, sie sind so schön.

Im FeuerballMeteoriten sind mehr als flammende Felsen im Weltraum. Sie schreiben Geburtsgeschichte und Traditionen und werden deshalb angebetet, schlägt Herzog vor. Der Film, der jetzt auf Apple TV ausgestrahlt wird, ist kontrastreich – visuell, narrativ und filmisch -, aber es gibt miteinander verbundene Themen. „Als Geschichtenerzähler ist es sehr einfach, sofort zu wissen, ob etwas groß ist“, sagt Herzog. “Dieser Film ist großartig.”

