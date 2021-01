Von Elon Musks Signal-Tweet bis zum iPhone, das einen Höhenunterschied von 12.000 Fuß überlebt hat; Top Geschichten der Woche

Die vergangene Woche war voll von einigen der lustigsten und originellsten Nachrichten, die im Internet im Handumdrehen viral geworden sind. Zu den verrücktesten gehörten Informationen darüber, wie ein iPhone nach einem Sturz aus einem Flugzeug überlebt, und auch über Delfine, die im Meer spielen. Einige der anderen Nachrichten, die im Internet viral wurden, enthielten einen Bericht über das Überleben einer österreichischen Frau, nachdem sie von einer 650 Fuß hohen Klippe gefallen war. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten viralen Nachrichten der Woche zu sehen.

Elon Musks Signal-Tweet

Elon Musks Signal-Tweet wurde auf Twitter viral, als sein Tweet einige der lustigsten Reaktionen von Twitterati erhielt. In seinem Tweet ging es um die neue Signal-App, die eine praktikable Alternative zu WhatsApp darstellen würde, und als er sie teilte, wurde sie Teil der laufenden Debatte zwischen WhatsApp und Signal im Internet. Schauen Sie sich die Reaktionen auf Elon Musks Signal-Tweet an.

Kaufen Sie Twitter und löschen Sie es. Bitte dienen Sie der Welt. – DER HAUTARZT (@ theskindoctor13) 7. Januar 2021

Überleben der österreichischen Frau

Eine weitere Nachricht, die Schlagzeilen machte, betraf eine Österreicherin, die von einer 650 Fuß hohen Klippe überlebte. Es war ein 27-jähriger Mann, der sie an die Spitze der Alpen brachte, weil er sie überraschen wollte, indem er sie auf besondere Weise anbot. Die Frau fiel jedoch von oben, konnte aber dennoch überleben, indem sie auf einer dicken Schneeschicht landete, da ihr Freund sie nicht zu lange festhielt. Später wurde das Notfallteam gerufen, um die Frau zu retten.

Ein mysteriöser Monolith in Ahmedabad

Ein mysteriöser Monolith wurde kürzlich in einem Park in der Stadt Gujarat entdeckt, und als er zum ersten Mal ins Internet kam, waren die Internetnutzer erfreut, ihn zu sehen. Als diese Nachricht viral wurde, behauptete die Firma, der der Monolith gehörte, er sei von ihnen in den Park gebracht worden. Es war interessant zu wissen, dass dies der erste Stahlmonolith war, der in Indien installiert wurde, nachdem er an verschiedenen Orten in verschiedenen Teilen der Welt entdeckt wurde.

iPhone überlebt nach dem Sturz

Es war eine der umwerfendsten Neuigkeiten dieser Woche, als das iPhone eines Mannes einen langen Sturz überlebte, nachdem es beim Fallschirmspringen versehentlich von ihm fallen gelassen wurde. Als Internetnutzer das Video sahen, waren sie schockiert zu sehen, dass das Telefon nach einer leichten Beschädigung noch funktionierte.

Lesen Sie auch Elon Musks Tweet über „Signal“, der Meme und lustige Reaktionen inspiriert. Siehe hier

Lesen Sie auch Österreicherin fällt nach Vorschlag von 650 Fuß Klippe, überlebt “auf wundersame Weise”

Delfine spielen im Ozean

Das faszinierende Drohnenvideo von Delfinen, die im Meer spielen, wurde aufgenommen und im Internet geteilt. Es war ein 30-Sekunden-Clip, in dem Delfine synchron mit Menschen in der Nähe springen konnten. Das Drohnenvideo wurde sofort im Internet viral und ließ die Internetnutzer vor dem unglaublichen Anblick staunen.

Lesen Sie auch “Mysteriöser” Monolith, der zum ersten Mal in einem Park in Ahmedabad entdeckt wurde. Internetnutzer waren verblüfft

Lesen Sie auch “Nie aufhören zu spielen”: Das Drohnenvideo von Delfinen, die im Meer spielen, lässt die Menschen beeindrucken

Bildquelle – Instagram und Facebook

Hol dir das neuste Unterhaltungsnachrichten aus Indien und der ganzen Welt. Folgen Sie jetzt Ihren Lieblings-TV-Prominenten und TV-Updates. Republic World ist Ihr One-Stop-Ziel für Trends Bollywood Nachrichten. Schalten Sie noch heute ein, um über die neuesten Nachrichten und Schlagzeilen aus der Unterhaltungswelt auf dem Laufenden zu bleiben.