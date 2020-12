Virgin Galactic: Die Rakete hebt wieder ab

Nach dem ersten Hpye fiel es so schnell wie zuvor: der Weltraumbestand Virgin Galactic. In der Zwischenzeit hat der Kurs seinen Weg zum alten Hoch gefunden. Aber das ist nicht alles. Entsprechend der Entwicklung des Anteils soll diese Woche eine Rakete ins All geschickt werden.

Virgin Galactic hat für Freitag einen Raumflug in New Mexico angekündigt, sofern das Wetter und die technischen Bedingungen dies zulassen. Der Flug war zuvor aufgrund von Koronabeschränkungen verschoben worden. Zu Beginn ist nur technisches Personal erlaubt.

Der Preis stieg nach diesen Nachrichten zu Beginn der Woche um mehr als zehn Prozent. Im heutigen Handel folgten Gewinnmitnahmen – wenn auch auf hohem Niveau.

Jungfrau Galactic

(ISIN: US92766K1060)