Vetter erweitert seine Entwicklungsabteilung um einen neuen Standort in Österreich

RAVENSBURG, Deutschland & RANKWEIL, Österreich – (BUSINESS WIRE) – Da sich die biopharmazeutische Entwicklung stark auf spezialisierte Therapien konzentriert, wenden sich Arzneimittelentwickler zunehmend an kompetente Outsourcing-Partner, um die wachsende Nachfrage nach komplexen Abfüll- und Veredelungslösungen zu befriedigen. Vetter, eine weltweit führende Organisation für Auftragsentwicklung und Fertigung (CDMO), investiert weiter in zusätzliche Kapazitäten, um diese wachsende weltweite Nachfrage durch den Kauf einer klinischen Produktionsstätte in Österreich zu befriedigen.

Während sich das Umfeld im Gesundheitswesen weiterentwickelt, hat die globale Verlagerung auf Spezialarzneimittel, komplexe Moleküle und kleinere Chargengrößen die Rolle des Herstellungspartners schnell erweitert. “Immer mehr Pharma- und Biotechnologieunternehmen suchen nach Herstellungspartnern, die bei ihrer Entwicklungsstrategie umfassende klinische Fertigungsressourcen sowie personalisierte, produktspezifische Unterstützung bieten”, sagte Senator hc Udo J. Vetter, Vorsitzender des Beirats. “Der neue Standort erweitert unsere europäische Präsenz und kann als Äquivalent zu unserem bestehenden Standort für klinische Fertigung in den USA in der Nähe von Chicago angesehen werden.”

Die Produktionsstätte wurde mit ihrem vorhandenen Bestand gekauft, der eine Fläschchenfülllinie und einen Gefriertrockner für flüssige und gefriergetrocknete Produkte sowie Materialvorbereitungs- und Laborgeräte umfasst. Thomas Otto, Geschäftsführer von Vetter, erklärt: „Mit dem zusätzlichen Standort werden wir unsere Fähigkeit zur frühen klinischen Entwicklung in Phase I und Phase II weiter unterstützen. In den nächsten Monaten wird die Anlage bewertet und an die Vetter-Qualitäts- und Prozessstandards für das aseptische Befüllen und Veredeln von Injektionssystemen angepasst. Nur eine Autostunde vom Hauptsitz von Vetter in Ravensburg entfernt ist der neue Standort für eine erfolgreiche Integration in unsere bestehenden klinischen Abläufe gut positioniert.

Der Vetter Development Service Rankweil (VDS-R) plant die Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.

Über Vetter

Vetter mit Sitz in Ravensburg ist eine weltweit führende CDMO-Organisation (Contract Development and Manufacturing) mit Produktionsstätten in Deutschland und den USA. Derzeit beschäftigt 5.000 Menschen auf der ganzen WeltDas Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterstützung von großen und kleinen Kunden aus den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie. Vetter Dienstleistungen reichen von der Unterstützung bis zur frühen Entwicklung, einschließlich klinische Herstellung, beim kommerzielle Versorgung und viele Verpackungslösungen für Fläschchen, Spritzen und Patronen. Als führender Lösungsanbieter schätzt Vetter seine Verantwortung, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, indem er Geräte entwickelt, die dazu beitragen, die Patientensicherheit, den Komfort und die Compliance zu verbessern. Große Bedeutung wird auch gegeben gesellschaftliche Verantwortung einschließlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Erfahren Sie mehr über Vetter unter www.vetter-pharma.com.