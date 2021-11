Vancouver Sopranistin gibt Nanaimo-Debüt mit mehrsprachiger Aufführung vom Malaspina Theatre – Nanaimo News Bulletin

Die Sopranistin aus Vancouver gibt ihr Nanaimo-Debüt mit einem Nachmittag voller Musik in vier Sprachen.

Am 28. November spielt Chloé Hurst im Malaspina Theater ein klassisches „Kunstlied“. Begleitet wird sie von der Pianistin Carol Fetherston und dem Harbour City String Quartet – Nick Ross und James Mark an der Violine, Karl Rainer an der Bratsche und Alexandra Lee am Cello. Das Programm mit dem Titel Enchanted ist nicht nur sein erstes in Nanaimo, es ist auch sein erstes auf der Insel seit etwa 10 Jahren.

„Die Hauptthemen, nach denen wir suchten, waren Herbst- oder Herbststimmung, Liebe, Verlust und so etwas“, sagte Hurst.

Das Konzert geht von einer Sprache in die andere, beginnend mit italienischen Arien aus vergessenen Opern. Der zweite Satz enthält Lieder von Franz Schubert, einem österreichischen Komponisten, der über 600 Vokalstücke geschrieben hat und erst 31 Jahre alt wurde.

„Das Besondere an einem von ihnen… man könnte meinen, ein sehr erfahrener Songwriter hat es geschrieben, aber er hat es geschrieben, als er in seinen späten Teenagerjahren mit dem Komponieren begann und so weiter. „ist eines seiner bekanntesten Stücke“, sagte Hurst.

Das dritte Set hebt Werke des französischen impressionistischen Komponisten Claude Debussy hervor, darunter zwei Stücke, die als Teil eines Liederzyklus miteinander verbunden sind. Hurst sagte: „Man kann die Natur in der Musik hören“.

„Es geht darum, Bilder von Themen rund um Liebe und Verlust zu malen und sogar Wassergeräusche einzubeziehen, sei es Regen oder die gedämpften Geräusche von Kieselsteinen über einem Bach“, sagte sie. „Es ist wunderschön, wie sowohl die Begleitung als auch der Text diese Bilder malen.“

Die Aufführung endet mit Werken der englischen Komponisten Roger Quilter und Ralph Vaughan Williams. Außerdem wird es Weihnachtslieder geben.

Hurst ist erst vor kurzem persönlich zu Indoor-Auftritten zurückgekehrt, aber die Pandemie hat sie nicht völlig zum Schweigen gebracht. In den Sommermonaten sang sie im Freien und machte Aufnahmen mit „Opernfreunden“, wobei jede ihre Stimmen separat in ihren Häusern aufnahm und das Material anschließend in einer Aufführung zusammengeschnitten wurde. Letzten Monat kehrte Hurst endlich mit einer Show in Burnaby ins Kino zurück.

„Es war wirklich schön zu wissen, dass all die Leute gekommen sind und unterstützt haben [me] waren da, weil ihnen auch die Erfahrung fehlte, live aufzutreten “, sagte sie. „Und es gibt nichts Besseres als ein Publikum zu haben. „

WAS GEHT … Chloé Hurst tritt im Malaspina Theater, VIU Bldg auf. 310, 28. November um 14 Uhr Tickets $ 45, erhältlich im Théâtre du Port.

[email protected]

Like uns auf Facebook und folge uns weiter Twitter

Musik