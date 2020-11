US-Wahl 2020: So kann Donald Trump jetzt gewinnen – und Joe Biden auch

270 Wähler werden benötigt, um der neue US-Präsident zu werden, und nach aktuellen Prognosen auch nicht Joe Biden noch Donald Trump erreichte diese Zahl bisher. Das Rennen ist daher noch offen. Jetzt kommt es auf die Ergebnisse in sieben Bundesländern an: in den drei Rostgürtelstaaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, die beiden südlichen Staaten North Carolina und Georgia wie in Nevada und in Mainewo die einzige Wahlstimme eines Bezirks offen ist. Das Zählen dauert auch so lange, weil eine Rekordzahl von Amerikanern landesweit gewählt hat. Nach einer Schätzung des Senders Fox News hätten am Ende 160 Millionen Stimmen abgegeben werden können, rund 23 Millionen mehr als vor vier Jahren. Viele dieser Stimmen kamen aufgrund der Koronapandemie per Briefwahl, was die Zählung weiter verzögert.

Derzeit ist der Status wie folgt: Nach aktuellen Prognosen hat Joe Biden 238 Wähler, er hat 32 Wähler bis zu einer Mehrheit von 270. Donald Trump hat bisher 213 Wähler gesammelt, und er wird sehr wahrscheinlich die 3 bekommen aus Alaska erhalten. Es fehlen ihm also 54 Wähler, um zu gewinnen. So könnte Donald Trump gewinnen

Für Donald Trump sind die Ergebnisse in den Rostgürtelzuständen entscheidend. Er muss mindestens einen der beiden Bundesstaaten Pennsylvania oder Michigan gewinnen, sonst kann er die Wahl nicht gewinnen. Die Ergebnisse in diesen Staaten sind rar. Während Trump zu Beginn der Zählung weit voraus war, holte Joe Biden im Laufe der Wahlnacht immer mehr ein, hauptsächlich weil die Briefwahl später gezählt wurde und eine unverhältnismäßig große Anzahl von Briefwählern für Biden stimmte. Wenn Trump nur einen Rostgürtelstaat bekommt, muss er unweigerlich alle anderen offenen Staaten gewinnen: North Carolina, Georgia und Nevada – und den einen Wähler aus Maine. READ "Liebig 34" in Flammen - mögliche Brandstiftung - BZ Berlin Wenn Trump zwei der drei Rostgürtelstaaten gewinnen kann, hat er im Rest des Landes mehr Platz. Abhängig von der Kombination würde er weder Nevada noch einen der beiden südlichen Staaten brauchen, um zu gewinnen. Wenn alle drei Staaten für Trump stimmen, reicht entweder Georgia oder North Carolina aus, um insgesamt zu gewinnen. So konnte Joe Biden gewinnen

Aus heutiger Sicht hat Biden mehr Gewinnchancen als Trump, da er nur 32 Wähler benötigt. Er könnte also bereits ins Weiße Haus einziehen, wenn er zwei Staaten gewinnt und alle verbleibenden offenen Staaten verliert: Pennsylvania und Michigan oder Georgia und Michigan. Es gibt auch verschiedene Drei-Staaten-Optionen, zum Beispiel eine Kombination aus Michigan, Wisconsin und Nevada oder einen Sieg im Süden mit Georgia, North Carolina und dem einen Sitz in Maine. Welche Varianten sind am wahrscheinlichsten? Letztendlich gibt es Dutzende von Möglichkeiten, wie die Staaten die beiden Kandidaten aufteilen können. In der Tabelle sehen Sie einen großen Teil davon auf einen Blick. In jeder Zeile gibt es ein Szenario, das zeigt, welche Zustände zu Trump (rot) oder Biden (blau) gehen. Rechts sehen Sie, wer in diesem Fall mit wie viel gewinnen würde.

Die große Frage ist jedoch, wie wahrscheinlich die einzelnen Ergebnisse sind. Grundsätzlich kann man sagen: In Bezug auf die Zusammensetzung der Bevölkerung sind sich die Rostgürtelstaaten und die südlichen Staaten am ähnlichsten. Es wäre etwas plausibel, wenn sie ähnlich abstimmen würden. Basierend auf den Umfragen vor den Wahlen und den aktuellen Volkszählungsdaten hat Trump die Chance, die südlichen Staaten zu gewinnen. Er war auch lange Zeit in den Rostgürtelstaaten an der Spitze, aber Biden holte allmählich auf und übernahm teilweise die Führung. Alle diese drei Staaten könnten extrem eng werden. Trump gewann 2016 in Pennsylvania mit nur 44.000 Stimmen. READ Ausgangssperre und "Ablenkung" - Berlin faltet die Bürgersteige zusammen! - BZ Berlin Nach der aktuellen Zählung sollten die Ergebnisse in Georgia, North Carolina, Nevada und Maine als erste bekannt sein. In den Rostgürtelstaaten wird es wahrscheinlich noch länger dauern, am längsten in Pennsylvania: Hier können Tage oder Wochen vergehen, bis das Ergebnis bekannt ist. Ikone: Der Spiegel