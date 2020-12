Ursprünge des Weihnachtsliedes “Stille Nacht”

“Älter: Frohe Weihnachten: Es war die Nacht vor Weihnachten Neuere: Weihnachtsglocken”

Clarksville, TN – „Stille Nacht“ ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder aller Zeiten. “ Meiner bescheidenen Meinung nach drücken die einzelnen Wörter das Geheimnis und die Einfachheit der echten Weihnachtsgeschichte besser aus als jede andere Hymne.

Das ursprüngliche Lied trug den Titel Stille Nacht, heilige Nacht; es wurde auf Wunsch eines österreichischen Priesters, Pater Josef Mohr, in deutscher Sprache verfasst.

Gemäß www.silentnight.web.zaAm 24. Dezember 1818 besuchte Joseph Mohr den Musikerlehrer Franz Gruber, der im nahe gelegenen Arnsdorf lebte. Er zeigte seinem Freund das Gedicht, das er vor vier Jahren geschrieben hatte, und bat ihn, eine Melodie und eine Gitarrenbegleitung hinzuzufügen, damit es um Mitternachtsmesse gesungen werden könne.

Die Originalmelodie wurde tatsächlich von Gruber nur mit Gitarrenbegleitung geschrieben. Dies hat zu vielen Spekulationen darüber geführt, warum anstelle der in der Kirche befindlichen Pfeifenorgel eine einfache Gitarre verwendet wurde. Einige vermuteten, dass das Organ gebrochen war, weil Mäuse den Balg aßen.

Ein Film für das österreichische Fernsehen verwebt böse Eisenbahnbarone und einen Priester mit doppeltem Verkehr zu einer erfundenen Geschichte. Ein Buch zu diesem Thema verbindet Mohr mit einem Brand in Salzburg und lässt Gruber die Zither spielen. Ein Cartoon, “Silent Mouse”, erzählt sogar die vermeintliche Geschichte von “Silent Night” aus der Sicht der Maus!

Die Historikerin der Stille Nacht, Renate Ebeling-Winkler Berenguer, sagt, die erste Erwähnung einer gebrochenen Orgel sei in einem in den USA veröffentlichten Buch enthalten. Die Wahrheit ist, dass niemand weiß, warum die Gitarre gewählt wurde.

Es ist bekannt, dass das Originalmanuskript verloren gegangen ist, aber 1995 wurde ein Manuskript in Mohrs Handschrift entdeckt und von Forschern um 1820 datiert. Dies zeigt, dass Mohr die Wörter 1816 schrieb Dies beweist, dass die Musik 1818 von Gruber komponiert wurde. Es ist das älteste existierende Manuskript und das einzige Manuskript von Mohr.

1859 veröffentlichte John Freeman Young die englische Übersetzung, die heute am häufigsten gesungen wird, basierend auf Band 8 von The Hymn, in einem Artikel von Byron Edward Underwood, der 1957 veröffentlicht wurde. Die Version der Melodie, die allgemein ist gesungen heute unterscheidet sich geringfügig (vor allem in der letzten Sorte) von Grubers Original. Heute sind die Texte und Melodien gemeinfrei und können daher von jedem kopiert werden.

Eines der erstaunlichsten Ereignisse in der Geschichte ereignete sich während des Ersten Weltkriegs, als englische und deutsche Truppen, die zuvor wütend gegeneinander kämpften, an Heiligabend aufhörten, sich dem Gesang anzuschließen. von “Stille Nacht” zusammen auf dem Schlachtfeld. Es soll eines der wenigen Weihnachtslieder sein, von denen Soldaten auf beiden Seiten wussten.

Der Grund, warum ‘Stille Nacht’ heute durch mehr als 300 Übersetzungen in andere Sprachen bekannt ist, begann, als Karl Mauracher, Orgelbauermeister und Handwerker aus dem Zillertal, nach Oberndorf reiste, um daran zu arbeiten das Organ. Bei einem dieser Besuche erhielt er eine Kopie der Komposition und nahm sie mit nach Hause. Das Singlesong begann seine Weltreise als “Tiroler Volkslied”.

Zwei reisende Familien von Ziller Valley Folk-Sängern, ähnlich den Trapp Family Singers von “The Sound of Music”, haben das Lied in ihr Repertoire aufgenommen. Laut dem Leipziger Tageblatt spielten die Strassers das Lied bei einem Konzert in Leipzig im Dezember 1832. Ungefähr zu dieser Zeit wurden mehrere Noten verändert und der Gesang entwickelte sich zu der Melodie, die wir heute kennen. hui.

Nachdem die Familie Rainer zuvor vor einem Publikum gesungen hatte, zu dem Kaiser Franz I. und Zar Alexander I. gehörten, spielte sie 1839 erstmals “Stille Nacht” in Amerika am Alexander Hamilton-Denkmal vor der Trinity Church. In New York.

Als das Lied europaweit bekannt wurde, war Joseph Mohr tot und der Komponist unbekannt. Obwohl Franz Gruber an die Berliner Musikbehörde schrieb, er sei der Komponist, wurde die Melodie mehrfach als Werk von Haydn, Mozart oder Beethoven angenommen, und diese Gedanken hielten bis ins 20. Jahrhundert an.

Die Kontroverse wurde beendet, als das lange verlorene Arrangement von “Stille Nacht” in den Händen von Joseph Mohr authentifiziert wurde. In der oberen rechten Ecke des Arrangements schrieb Mohr: „Melodie von P. Xav. Gruber. “”

Was auch immer die Geschichte hinter “Stille Nacht” ist, es wäre nicht Weihnachten, wenn Sie diesen Favoriten nicht hören würden. Ein bescheidener Priester und ein unbekannter Musiker außerhalb des Dorfes, in dem er lebte, kamen zusammen, um diese schöne Friedensbotschaft auf Erden zu schaffen, die von einem Baby ausgeht, das in einer provisorischen Wiege liegt, in der Vieh normalerweise sein Heu aß.

Wenn wir dieses Jahr in die Hektik der Saison eintreten, sollten wir uns daran erinnern, unsere Herzen zu öffnen, um uns über diese Geschichte und ihre Bedeutung, die erstaunlichste aller „stillen Nächte“, zu wundern.

Autor von Tennessee literarische Koryphäen: von Cormac McCarthy bis Robert Penn Warren (The History Press, 2013) Sue Freeman Culverhouse ist seit 36 ​​Jahren freiberufliche Autorin. Ab 1976 veröffentlichte sie Zeitschriftenartikel in Americana, Historic Preservation, American Horticulturist, Flower and Garden, The Albemarle Magazine und vielen anderen. Sue erhielt zwei schriftliche Virginia Press Awards. Sie zog 2003 mit ihr nach Springfield, Tennessee Bildhauer EhemannBill, ein pensionierter Anwalt. Sue hat eine Tochter, Susan Leigh Miller, die an der Rutgers University Gedichte und kreatives Schreiben unterrichtet. Sue unterrichtet Musik und Schreiben bei Watauga Grundschule In Ridgetop, Tennessee, etwa 500 Schüler im Kindergarten bis zur fünften Klasse. Außerdem gibt es jedes Jahr ein Literaturmagazin heraus. Alle Arbeiten in der Zeitschrift werden von den Studenten geschrieben und illustriert. Sue schreibt “Uncommon Sense”, eine Kolumne in der Robertson County Zeiten, die auch auf Clarksville Online erscheint. Sie ist die Autorin von “Sieben Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben”, erhältlich unter amazon.com und pubishamerica.com;; Es ist ein Selbsthilfebuch für alle Altersgruppen. Ähnliche Beiträge Webseite:: http://culverhouseart.com/



Email:: * geschützte E-Mail *

