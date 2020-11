Türkei: Recep Tayyip Erdoğan akzeptiert den Rücktritt seines Schwiegersohns Berat Albayrak

Der Präsident würdigte die Dienste von Berat Albayrak als Finanzminister, der das Land durch Krisen wie die Koronapandemie mit “minimalem Schaden” führte. Am späten Abend ernannte Erdogan schließlich den ehemaligen Verkehrsminister Lütfi Elvan zum Finanzminister von Albayrak.

Agbal kündigte zunächst an, sich mit der Zentralbank zu befassen gegen den anhaltenden Niedergang der türkischen Lira kämpfen wollen. “Notwendige geldpolitische Entscheidungen werden getroffen”, sagte Agbal.

Beobachter gingen davon aus, dass Albayrak ‘Rücktritt mit der Ernennung von Naci Agbal zum neuen Chef der Zentralbank verbunden war. Agbal selbst war von 2015 bis 2018 Finanzminister Truthahn und folgt auf Murat Uysal, den Erdoğan am Samstagabend ohne Erklärung entlassen hat.

Albayrak hatte am Sonntagabend überraschenderweise seinen Rücktritt über Instagram angekündigt. Er gab Gründe für gesundheitliche Probleme.

Präsident Erdoğan hatte mehr als 24 Stunden offen gelassen, ob er den Rücktritt akzeptieren würde. Die Tatsache, dass Albayrak ‘Rücktritt anfangs kein Thema in den wichtigsten Medien des Landes war, von denen die meisten eng mit der Regierung verbunden sind, sorgte ebenfalls für Irritation.

Albayrak war seit Juli 2018 türkischer Finanzminister. In der Zwischenzeit war der Ehemann von Erdoğans Tochter Esra sein Nachfolger an der Spitze der Regierungspartei AKP gehandelt, aber laut der Nachrichtenagentur dpa verlor es zunehmend an Popularität.

Laut einer Metropoll-Umfrage befindet sich die Zustimmung für die Partei selbst derzeit am niedrigsten Punkt. Nicht einmal 30 Prozent der türkischen Wähler würden für die AKP stimmen – so wenig wie nie zuvor seit ihrer Gründung.