Telekom: Frau wochenlang ohne Telefon: “Ich bin 80, aber nicht dumm”

Kassel – Marion Hahn ist Kunde der Telekom, damals deutsche Post. Aber so etwas hat sie noch nie gesehen. Sie ist seit dem 26. August ohne Telefonweil ein Bagger die Linie vor dem Haus durchtrennte. Aber was damals geschah, war viel schlimmer, sagte der Jungfernkopf-Rentner. Nach einem beschädigten Telefonkabel: Mann informiert Telekom Die Geschichte begann im August als Neubauunternehmen am Preserweg Stromleitungen verlegt. Ein Baggerfahrer hat es beschädigt Telefonkabeldas führt zu Hahns Haus. Es wurde falsch auf die Pläne gezeichnet. Der Mann bereute es sehr. Er hat sofort die Fehlerstelle Telekom informiert ", sagt der kluge 80-Jährige. Eine Woche später traf ein Servicetechniker ein Telekom. „Er hat sich das Problem angesehen und ist sofort weggefahren. Er ist nicht für den Tiefbau verantwortlich ", sagt der Nachbar Ralph Pigorsch, der zusammen mit seiner Frau die ältere Dame berät und unterstützt. Eine weitere Woche verging und ein weiterer Techniker traf ein. Pigorsch sagte, er habe das Kabel repariert. Leider habe ich Telefon funktioniert immer noch nicht. Die Zeit lief davon. Weil die Baufirma, die die neuen Stromleitungen gebaut hatte, den Brunnen schließen und den Bürgersteig wieder asphaltieren wollte. 'Ich ging zum Telekom hat angerufen und ihnen gesagt, sie sollen schnell kommen ", sagt Pigorsch. Fünf Wochen nach dem Baggerunfall gab es noch keine Reparatur Telefonleitung stattgefunden hatte, wurde die Grabgrube geschlossen und die Straße asphaltiert. Die Telekom riss die Straße wieder auf Aber Hahn und Pigorsch konnten ihren frisch gepflasterten Bürgersteig nicht lange genießen. Es kam nur vier Tage nach dem Asphalt Telekom und öffnete den Weg wieder, um das Kabel zu reparieren. Wieder ohne Erfolg. "Des Techniker sah um 16 Uhr auf die Uhr und sagte ab. Ich selbst habe als Servicetechniker gearbeitet. Mein Job war beendet, als das Problem gelöst war ", sagte Pigorsch. Telekom – Rentner aus Kassel "Ich bin 80, aber nicht dumm" Insgesamt sind seit August – dem letzten letzten Dienstag – fünf Techniker im Preserweg. Niemand konnte dem 80-Jährigen helfen. Im Notfall war dies mehrmals TelekomGeschäft in Kassel. Sie schickten mich weg und sagten, sie hätten nur verkauft. Sie boten mir ein Smartphone an. Aber ich will keinen Smartphone. Ich zahle schon fast 40 Euro im Monat. Ich bin 80, aber nicht dumm ", stellt die Dame klar. Wieder frischer Asphalt zerrissen: Nachbar Ralph Pigorsch an der Stelle, an der sie wieder gruben. Die Straße muss wahrscheinlich weiter geöffnet werden. © Bastiaan Ludwig Die 80-Jährige hat ein Prepaid-Handy, das sie mehrmals aufladen musste, um überhaupt erreichbar zu sein. „Aber kaum noch ruft mich jemand an. Das ist für alle zu teuer. Vor allem in Zeiten von Corona setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung ", sagt Hahn. Sie hat eine kostenlose Anrufumleitung vom Festnetz zu ihrem Mobiltelefon Telekom nie angeboten. Frau aus Kassel telefonierte am längsten mit der Telekom-Notrufzentrale Sie hat die längsten Anrufe zuletzt mit dem Fehlerort getätigt Telekom geführt. „Du bleibst für immer in der Warteschleife und hörst Musik, Musik, Musik. Wenn Sie jemanden haben, werden Sie abgespeist ", sagt der Rentner wütend. Als sie sich im September entschied, sie Telekom-Um keine Rechnungen vom Konto abgebucht zu werden, erhielt sie sofort eine Mahnung mit einer Erinnerungsgebühr von vier Euro. „Seltsamerweise haben sie nur ein paar Tage dafür gebraucht", wundert sich die Dame. Dies ist auf Anfrage von HNA möglich Telekom berichteten, dass ihre Servicetechniker sofort versuchten, die Störung zu beheben, während die Ausgrabung noch offen war. „In der Zwischenzeit wurde die Verbindung als funktionsfähig gemessen. Erst später verschlechterten sich die Werte wieder, so dass die Kollegen derzeit wieder mit der genauen Messung beschäftigt sind, nämlich der genauen Lokalisierung der Fehlerquelle. Ich kann Ihnen also nicht genau sagen, wann es passieren wird Verknüpfung wird wieder freigesprochen ", sagte ein Sprecher. Er entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. ((Bastiaan Ludwig))