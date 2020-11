Sturm der Liebe (ARD): Fürstenhof-Star verzweifelt – “Mir geht es nicht gut”

Die Schauspielerin „Storm of Love“ Léa Wegmann verkörpert die ARD-Traumfrau Franzi Krummbiegl. Jetzt machte der Fürstenhof-Star ein bitteres Geständnis.

München – Mit “Sturm der Liebe„Liebt Telenovela Schauspielerin Léa Wegman das ARD– Traummann Tim Saalfeld. Als Obstbauer Franzi Krummbiegl Die Traumfrau hat viel durchgemacht und versucht, über Umwege und Intrigen ihre Chance auf große Liebe zu nutzen. Franzi stieß oft an ihre Grenzen. Auch für Darstellerin Lea Wegmann In gewisser Hinsicht war es nicht einfach, denn jetzt gab das beliebte lockige Haar ihren Fans ein Geständnis.

Titel: Sturm der Liebe Erste Sendung: 26. September 2005 Jahre): seit 2005 Produktionsfirma: Bayern Fiktion Produktion: Bea Schmidt; Julia Bachmann Titel: Bleibe

Sturm der Liebe (ARD): Léa Wegmann verkörpert die Telenovela-Traumfrau Franzi Krummbiegl und ist die Hauptfigur der 16. Staffel

Eine fast magische Verbindung verbindet die schöne Blondine Franzi Krummbiegl mit ihrer geliebten Person Tim Saalfeld. Wenn der Traumfrau etwas passiert, dann fühlt sie sich Fürstenhof-Schönheit, dass etwas nicht stimmt. Kurz vor Weihnachten gipfelt die Liebe des Traumpaares in einem romantische Hochzeitbevor die beiden dann als Ehemann und Ehefrau überglücklich waren ARD telenovela “Sturm der Liebe” verlassen. Bereits Fans vermutenwer wird in der nächsten Saison in die Fußstapfen des Traumpaares treten.

Die Protagonisten haben es mit dem Seifenoper wirklich nicht einfach: in jedem “Storm of Love” -Saison Gibt es Gegner, die versuchen, die Liebe des Traumpaares zu sabotieren, oder ein tragischer Schicksalsschlag begräbt vorerst eine romantische Beziehung? Natürlich finden sich die Liebenden normalerweise am Ende der Saison, aber er hat Fieber ARD-Zuschauer immer mit den Liebenden. Im wirklichen Leben haben sie es Telenovela Darsteller auch nicht immer einfach, wie jetzt Franzi Krummbiegl Schauspielerin fühlte auf meinem eigenen Körper.

Sturm der Liebe (ARD): Schauspielerin macht auf Instagram während einer anstrengenden Wanderung ein lustiges Geständnis

“Mir geht es nicht gut”, gab der Sympathische zu Darstellerin in ihrer Instagram-Geschichte. Sichtbar erschöpft schnaubte er “Sturm der Liebe” Stern in die Kamera. Lea Wegmann war auf einer harten Wanderung, die sie an die Grenzen ihrer Kraft brachte. Wanderfans kennen das Gefühl der Entleerung: Die Beine brennen und die Luft wird knapper. Auch der ARD-Schauspielerin letzten Sonntag gemacht (16. November 2020) tat das Gleiche – und ließ ihre Instagram-Fans an ihrem Leiden teilhaben.

Die Schauspielerin “Sturm der Liebe” machte ein lustiges Geständnis (nordbuzz.de-Montage). © Ursula Dürren / dpa / Bildallianz & Instagram / Léa Wegmann & Christof Arnold / ARD

Aber genau wie Franzi Krummbieglbleibt das auch “Storm of Love” -Schauspielerin Léa Wegmann immer optimistisch. Der Liebling der Telenovela lachte über sich selbst und versuchte sich zu motivieren. Endlich war da die ARD-Star kurz vor dem Gipfel. Der Auslöser für diese anstrengende und schöne Wanderung war die Hoffnung auf eine kreative Inspiration. “Ich dachte, ich könnte mir auf dem Weg hierher etwas Kreatives einfallen lassen.” Aber das ist weit davon entfernt. Während ihrer angeblich kreativen Wanderung war die Schauspielerin nur mit Atmen beschäftigt.

Sturm der Liebe (ARD): Die Telenovela-Schauspielerin Léa Wegmann am Ende ihrer Kraft auf einer harten Wanderung

Die sympathische Blondine war empört und bemerkte sogar, dass die Tour für andere Gipfelstürmer alles andere als schwierig war. Denn während die “Storm of Love” Schauspielerin andere Bergbegeisterte rannten entspannt an ihr vorbei. Letztendlich machte die glückliche Österreicherin ihre Wanderung, obwohl der eine oder andere Fan sie vielleicht kurz angezweifelt hat. Endlich hat es geklappt ARD-Star sichtbar am Ende seiner Kraft.

Aber jeder, der die Schauspielerin kennt, weiß: Lea Wegmann ist ein echter Naturfan und verbringt genau wie sie TV-Figur Franzi Krummbiegl viel Zeit an der frischen Luft. Mit ihrem lustigen Wandergeständnis zeigt sie sich “Sturm der Liebe” Stern noch einmal von der sympathischen Seite, für die ihre Fans sie lieben. Endlich dreht sich um ARD-Telenovela aber nicht alles über Drama “Sturm der Liebe” – Beste Ariane mit einer schlagenden Intrige will eine Beziehung zerstören. Das sollte die fröhliche Natur sein Lea Wegmann Immerhin stört die Blondine die Telenovela vorerst zum Jahreswechsel.

Liste der Rubriken: © Ursula Dürren / dpa / Bildallianz & Instagram / Léa Wegmann & Christof Arnold / ARD