Streamen Sie diese großartigen Christopher Plummer-Filme

“Die dornigen Vögel”

Plummer erhielt eine von 11 Emmy-Nominierungen für diese beliebte TV-Miniserie-Adaption von Colleen McCulloughs Roman. (Er verlor die Auszeichnung „Herausragender Nebendarsteller“ an seinen Klassenkameraden Richard Kiley.) Zusammen mit Duke, der „The Silent Partner“ inszeniert hatte, spielt Plummer einen ganz anderen Charakter: einen hochrangigen Beamten der katholischen Kirche, der einen jungen Priester (Richard) beaufsichtigt Chamberlain) kämpft mit seinem Wunsch nach einer Frau (Rachel Ward) in australischem Ackerland. Der ältere Erzbischof spielt eine kleine, aber wesentliche Rolle in dieser riesigen Saga, die als Stimme des Gewissens und des Mitgefühls für einen Mann in einer spirituellen Krise dient.

“Die letzte Station”

Erst 2010 – 52 Jahre nach seinem Filmdebüt – erhielt Plummer seine erste Oscar-Nominierung, weil er Tolstoi in Michael Hoffmans Adaption von Jay Parinis Roman „The Last Station“ spielte. Die Geschichte spielt im letzten Lebensjahr des russischen Autors und handelt hauptsächlich davon, wie seine Frau Sofya (Helen Mirren) mit den Anhängern ihres Mannes darüber kämpfte, ob ihre Arbeit nach seinem Tod gemeinfrei werden sollte. Obwohl Plummers Tolstoi im Mittelpunkt der Handlung steht, bleibt er ein faszinierendes Rätsel, indem er das Argument ausnutzt, das um ihn herum tobt und an viele Themen in seiner Arbeit erinnert.