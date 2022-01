Start der virtuellen Kinoplattform Picl in Belgien

27.10.2021 – Die niederländische Plattform ist ein flexibles digitales Vertriebsmodell für kürzlich veröffentlichte Filme, das in enger Zusammenarbeit mit Verleihern und Kinos organisiert und am 27. Oktober in Belgien eingeführt wurde

Der Vater von Florian Zeller

Niederländischer Pionier des virtuellen Kinos Bild, eine der ersten hybriden Vertriebsplattformen in Europa, wird am Mittwoch, den 27. Oktober in Belgien eingeführt. 2017 gegründet von Anne van Diejen und Nördlich der Sande, führt Picl in enger Zusammenarbeit mit Verleihern und Kinos ein flexibles digitales Vertriebsmodell für neu veröffentlichte Filme ein. Im Gegensatz zu anderen VoD-Plattformen erzielt jedes Glied in der Kette seine Einnahmen aus dem Online-Ticketverkauf. Die belgische Öffentlichkeit kann über auf die Plattform zugreifen picl.be, die Titel wie enthalten wird Florian Zelleres ist Der Vater , Céline Sciammaes ist Kleine Mama (im Vertrieb von Cinéart), erste Kuh durch Kelly Reichard (Forscher), Zu bedrohen (Septemberfilm)Wohin gehst du, Aida? (Cineart) und Die Macaluso-Schwestern (Cherry Pickers), als es gestartet wurde.

(Der Artikel wird unten fortgesetzt – Handelsinformationen)

Für den Start in Belgien, die Kino Zed (Leuven), Sphinx (Art), Roxy (Korsel) und Buda (Kortrijk) gehören zu den Kinos, die sich bereits zu Picl verpflichtet haben und Filme von Verleihern wie Cinéart, Dalton, September Film, O’Brother und Paradiso Filmed Entertainment anbieten.

„Das vergangene Jahr war für Kinos und die Branche im Allgemeinen extrem herausfordernd, aber es hat auch Verleiher gesehen, die neue Ideen ausprobierten und mit hybriden Filmveröffentlichungen in den Niederlanden experimentierten. Unser Umzug nach Belgien ist unser erster Schritt in Richtung internationaler Expansion, und das hoffen wir.“ dass weitere europäische Länder in naher Zukunft folgen werden“, sagt van Diejen.

van de Sande fährt fort: „Als Kinobesucher glauben wir – wie die unabhängigen Kinos, die mit uns zusammenarbeiten – an die Kraft des Kinoerlebnisses. Nichts geht über eine Community-Traumnacht im Dunkeln. Picl ist eine Alternative für Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht ins Kino gehen können. Untersuchungen haben gezeigt, dass Picl-Nutzer regelmäßige Kinobesuche ergänzen und nicht ersetzen. Darüber hinaus generiert Picl tatsächlich zusätzliche Einnahmen für diese unabhängigen Kinos.

In den Niederlanden arbeitet Picl derzeit mit 40 niederländischen unabhängigen Arthouse-Kinos zusammen, die 90 % aller unabhängigen Kinos des Landes abdecken. Die Plattform präsentiert neue Arthouse-Filme in Zusammenarbeit mit Kinos und Verleihern und bietet spezielle Programme mit Partnern wie Pepr, der Plattform für schwarze Filmemacher, und der Niederländische Filmakademie, mit Filmen von neuen Talenten. Beim Kauf eines Tickets sichert Picl die Einnahmen der beteiligten Partner. Derzeit veröffentlicht es jedes Jahr eine kuratierte Auswahl von rund 250 Filmen.

Picl wird von Creative Europe und dem Netherlands Film Fund unterstützt.