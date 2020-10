Sommerhaus der Stars (RTL): Einzug ins Finale – Ausstiegsregel macht Ärger

Im Halbfinale „Sommerhaus der Stars“ überrascht RTL die verbleibenden Paare mit einer neuen Nominierungsregel – wer kann noch Punkte sammeln und das Finale erreichen?

Am 1. November wird klar sein, wer wird Sommerhaus der Sterne Gewinnt.

Ich bin Semifinale überrascht RTL die Sommerhausbewohner mit einem neuen Nominierungsregel.

überrascht die Sommerhausbewohner mit einem neuen In dem alles entscheidenden Spiel kann ein Paar ein bereits gesichertes Paar ablehnen Nominierungsschutz verweigern.

Bocholt in Nordrhein-Westfalen – Nur ungefähr die Woche für Woche Nominierungsschutz Ich bin “Sommerhaus der Sterne” 2020 auf RTL zu spielen wäre irgendwie langweilig. Das dachte er auch Kölner Fernsehsender und dachte sofort an eine Überraschung für die übrigen Sommerhaus Paare.

Kurz vor dem großen Finale am Sonntag, dem 1. November, geht es los Lisha (31), Lou (33) und dergleichen um die Wurst herum. Denn in dem alles entscheidenden Spiel kann ein Müllpaar ein bereits gesichertes Paar ablehnen Nominierungsschutz verweigern. nordbuzz.de kennt bereits alle Details.

Fernsehsendung: Das Sommerhaus der Sterne – Kampf der Promi-Paare Erste Sendung: 13. Juli 2016 Lange: 90 bis 235 Minuten Jahre): seit 2016 Besetzung: Elena Erbe, Michael Wendler, Willi Herren, Yeliz Koc Auszeichnungen: Deutscher Fernsehpreis für beste Reality-Unterhaltung

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Großes Finale – wer wird das alles entscheidende Spiel rückgängig machen?

Ich bin „„Sommerhaus der Sterne„ Die Luft wird immer dünner. Wer kann auf der Heimgeraden wirklich wieder punkten und für welches Paar platzt Halbfinale (25. Oktober) der große Traum von RTL-Win und 50.000 Euro Preisgeld?

Eigentlich sind sie es Sommerhaus-Regeln weit weg von wilden Beleidigungen, Prosecco-Argumenten und Toilettenschüben ganz einfach: Sie lieben Sommerhaus-Kandidaten absolvieren Spiele. Wer gewinnt, kann vor der nächsten Nacht eine Entscheidung treffen. Wer verliert, kann fliegen. Bis jetzt, weil in der zehnte Folge “Sommerhaus der Sterne” alles fällt anders aus. Und das könnte besonders für Diana Herold (46) und ihre esoterische Micha (48) tödlich sein.

In der zehnten Folge “Sommerhaus der Stars” verursacht eine neue Nominierungsregel Probleme (nordbuzz.de-Montage). © TVNOW

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Überraschung in Folge zehn – wer wird das Finale erreichen?

Schon in den letzten Wochen gelacht RTL Fröhlich in die Manschette und kam mit bösen regulieren um die Ecke, was das Konfliktpotential im Sommerhaus auf den Höhepunkt brachte. Wir alle erinnern uns noch an den Moment, als die liebe Trashdamen-Erzfeindin Eva Benetatou (28) trotz aller Taktiken „reinen Wein“ einschenkte und von schlimmen Konsequenzen überrascht wurde. Weil das Ex-Junggesellen-Baby nicht nur erhalten hat Nominierungsschutz, durfte aber ab und zu entscheiden wer Sommerhaus muss gehen – eine absolute Neuheit in der RTL-Geschichte. Die Entscheidung war natürlich alles andere als schwierig für sie und die Wahl fiel sofort auf Andrej Mangold und Jennifer Lange – Tschüss, Kakao.

Gut hat RTL arbeitete an einem anderen mehr oder weniger klugen Schachzug. In dem zehnte Folge Das letzte Spiel vor dem Halbfinale ist wieder alles oder nichts. Wer kann das dritte Paar werden Nominierungsschutz sicher nach Diana Herold, Michael Tomaschautzi, Lisha und Lou haben bereits in der neunten Folge Punkte erzielt, und welches Müllpaar landet auf der Trefferliste?

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Exit Drama – Nominierungsregel verursacht Ärger

Wenn es nicht für einen großen, fetten aber wäre. Weil die Mülldame drin ist Folge zehn Als erster, der ein Rechenproblem in schwindelerregender Höhe löst, darf ein bereits gesichertes Paar Nominierungsschutz verweigern. Es scheint wie die Nominierungsschutz von Diana Herold, Michael Tomaschautzki, Lisha und Lou an einem Faden hängen. Es könnte jetzt ziemlich eng werden, besonders für Team Spirit. Denn nach der esoterischen Dame im Streit zwischen Lisha und Eva In der vorherigen Folge gestört, ist sie ein weiteres Hassobjekt der Show für die Riot Lady. Und Caro Robens (41), Michaela Scherer (53) und Martin Bolze (63), auch bekannt als die Pharos, gehören bekanntlich zu ihren Verbündeten.

Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sich zu äußern, sich für den einen oder anderen Fehltritt zu entschuldigen und Feinde in Freunde zu verwandeln. Weil sonst im „„Sommerhaus der Sterne„Wirklich niemand ist sich sicher … Wir sind definitiv ziemlich entspannt darüber, wer ins ist Finale zieht am Sonntag, den 1. November ein.

Überschriftenbild: © TVNOW