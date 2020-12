SolarWinds Hack: Der Spionage-Fall des Jahres

Für den IT-Sicherheitsexperten ist die Tatsache, dass zu viele Menschen betroffen sind Dmitri Alperovitch Die beste Nachricht zu dem Vorfall: “Kein Angreifer verfügt über genügend Personal für jedes der potenziellen Opfer”, schrieb der frühere Technologieleiter des IT-Sicherheitsunternehmens CrowdStrike auf Twitter. “Sie müssen sich auf diejenigen konzentrieren, die Ihnen am wichtigsten sind.”

“Nach heutigem Kenntnisstand” sind in Deutschland nur wenige Menschen betroffen

Das Ausmaß des Vorhabens ist in der Tat atemberaubend: Seit mindestens diesem März sind Tausende von Behörden, Unternehmen und Betreibern kritischer Infrastrukturen weitgehend kompromittiert worden. Es gibt Opfer hauptsächlich in Nordamerika, aber auch in Europa, im Nahen Osten und in Asien.